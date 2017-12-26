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(ÖZEL HABER) 15 TEMMUZ KÖPRÜ ÇIKIŞINDA ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI: 2 YARALI

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL DHA 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi

26 Aralık 2017 19:37

Haber - Kamera: Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA - Özgür EREN / İSTANBUL DHA
15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza nedeniyle 2 kişi yaralanırken, Zincirlikuyu istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.
Kaza, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Zincirlikuyu istikametinde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anadolu Yakası\'ndan Avrupa istikametine ilerleyen 4 aracın, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında birbirine çarpması sonucu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada, Tamer Trabzon ile Mehmet Kıvanç Can yaralandı. Çevredekiler tarafından araçlarından çıkarılan yaralılar,   yere yatırılarak sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi. Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. 
Kaza nedeniyle Zincirlikuyu istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bir süre tek şeritten ilerleyen trafik, kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra normale döndü.

Görüntü Dökümü:
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Kaza yapan araçlar
Ambulansa alınana yaralı
Yola yatırılan yaralı
İkinci Ambulansın gelmesinin beklenmesi
Trafikten görüntü
Genel ve detaylar
 
 

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