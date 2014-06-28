Özel güvenlikler, hasta taşıyan ambulans şoförünün burnunu kırdı

Adana'daki Çukurova Üniversitesi'nin özel güvenlik görevlileri Balcalı Hastanesi'ne hasta getirirken, yolu şaşıran ambulansın şoförü 42 yaşındaki Hakan Yaman'ı copla döverek burnunu kırdı

DHA'nın haberine göre, olay, öğle saatlerinde Çukurova Üniversitesi Kampus alanı girişinde meydana geldi.

İddiaya göre, Akıncılar 112 İstasyonu'nda görevli ambulans ekibi, aldıkları bir hastayı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Acil Servisi'ne götürdü.

Acil Servis girişini kaçıran ambulans şoförü Hakan Yaman, kampus içerisine girmek zorunda kaldı.

Bu sırada üniversitesinin özel güvenlik elemanları hareket halindeki ambulansın önüne geçip, durmasını istedi.

Hasta götürdüğünü söyleyen ambulans sürücüsü Hakan Yaman ile özel güvenlik elemanları arasında tartışma çıktı.

Copla saldırdılar

Tartışmanın büyümesi üzerine üniversitenin özel güvenlik elemanları ambulans sürücüsü Hakan Yaman'a coplarla saldırdı. Hakan Yaman başına aldığı darbelerle yaralandı.

Burnu kırılan Yaman'a ilk müdahaleyi kendi ambulansındaki ekip arkadaşları yaptı.

Olay yerine gelen ikinci ambulansla, ilk ambulanstaki yaralı Balcalı Hastanesi'ne, sürücü Hakan Yaman ise Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Özel güvenlik elemanlarının terörüne maruz kaldığını belirten Hakan Yaman, "Ambulansı bırakın özel güvenlik elemanı değil, kimse durduramaz. Ama yolumuzu kesip, bizi aşağıya indirdikten sonra darp ettiler. Beni bu hale üniversitenin özel güvenlik elemanları bu hale getirdi" diye konuştu.

Ambulans sürücüsü kaldırıldığı hastanede beyin cerrahi servisinde tedavi altına alındı. Hakan Yaman'ın iddiası üzerine isimleri açıklanmayan 3 özel güvenlik görevlisi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürüldü.