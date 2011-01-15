-ÖZEL GÜVENLİKÇİ TEHDİTÇİSİNİ KARAKOLDA ÖLDÜRDÜ CEYHAN (A.A) - 15.01.2011 - Adana'nın Ceyhan ilçesinde belediyede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan bir kişi, kendisini tehdit ettiğini ileri sürdüğü kişiyi ifadesi alınmak üzere getirildiği polis karakolunda tabancayla öldürdü. Adil Malay (26), alacağı olduğu bildirilen Ceyhan belediyesinde özel güvenlik görevlisi olarak görev yapan Niyazi A'yı (33), borcunu ödemesi için tehdit etti. Niyazi A'nın durumu polise bildirmesi üzerine, güvenlik güçleri, Adil Malay ve Niyazi A'yı ifadelerine başvurmak üzere Gaziosmanpaşa Polis Merkezine götürdü. Bu sırada, Niyazi A, karakolda belindeki tabancayı çıkarıp Adil Malay'ı 7 kurşun sıkarak öldürdü. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdiler. Adana Valisi İlhan Atış, olayla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Ceyhan'da karakolun içerisinde bir kişinin öldürülmesinden dolayı çok üzgün olduklarını belirterek, olayı gerçekleştiren kişinin özel güvenlik görevlisi olduğunu söyledi. Öldürülen kişinin özel güvenlik görevlisi ile birlikte bir kavga sonucu karakola getirildiklerini anlatan Atış, şöyle konuştu: ''Bu olayın başka bir yönü var. Öldüren kişi güvenlik görevlisi. Karakolda görevli emniyet mensuplarımızın güvenini kötüye kullanmak gibi bir şey bu. Başkası olsa gerekli taramalar yapıldıktan sonra karakollarda tutulabiliyorlar. Ancak olayı gerçekleştiren kişinin özel güvenlikçi olması memurlarımız üzerinde bir güven yaratmış ve bu kişide güven ortamını suiistimal etmiştir. Ama olmamalıydı, bir daha olmamalı, bende emniyet müdürleri de çok üzüldük keşke olmasaydı. Gerekli soruşturma sürüyor.''