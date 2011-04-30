-ÖZEL GÜVENLİKÇİ KADIN ÖLÜ BULUNDU SİVAS (A.A) - 30.04.2011 - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde 37 yaşındaki bir kadın, evlerinin yakınındaki arazide ölü bulundu. İstanbul'da özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Elif B. (37), annesinin rahatsızlığı üzerine bir süre önce memleketi Akıncılar ilçesine bağlı Şenbağlar köyüne geldi. Önceki gün dışarıya çıkan Elif B'nin akşam saatlerinde eve dönmemesi üzerine, ailesi endişelendi. Ailesi ve köylüler tarafından bölgede aranan genç kadın, dün evlerinin yakınındaki Bağlar mevkisindeki ağaçlık alanda başından tabancayla vurulmuş bulundu. Köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Cumhuriyet Savcısının ve olay yeri inceleme ekiplerinin ardından genç kadının cesedi, Akıncılar İlçe Hastanesi Morguna kaldırıldı. Elif B'nin cesedinin otopsi yapılmak üzere Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderileceği bildirildi. Genç kadının cesedinin yanında bulunan tabancaya, savcılık talimatıyla incelemek üzere el konuldu. Genç kadının, intihar etmiş olabileceği tahmin ediliyor.