Özel güvenlikçi, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA) - TEKİRDAĞ\'ın Çorlu ilçesinde özel güvenlik görevlisi olan T.Ö. (35), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklandı.

Çorlu\'da özel bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan T.Ö., sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'a hakaret ettiği gerekçesiyle İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen T.Ö., çıkarıldığı mahkeme tarafından Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklanarak cezaevine konuldu.