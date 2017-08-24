Özel güvenlik personeli sayısı, polis sayısını geçti

İçişleri Bakanlığı, 2014 yılından bu yana açıklanmayan özel güvenlik sektörüne ilişkin rakamları paylaştı. 2011’de 147 bin 474 olan fiilen çalışan özel güvenlik sayısı son rakamlara göre yüzde 92 artarak 284 bin 399’a çıktı. Böylece özel güvenlik mensupları, 261 bin personeli olan Emniyet Genel Müdürlüğü'nü geçti.

Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, 2014 yılından bu yana açıklamadığı özel güvenlik sektörüne ilişkin istatistik bilgilerini, bağımsız Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka'nın bilgi edinme başvurusuna verdiği yanıtla paylaştı.

992 bin 721 kişiye özel güvenlik kartı verildi

Bakanlığın verdiği yanıta göre, 24 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla ülke genelinde, 624 bin 99 kişiye silahlı, 368 bin 622 kişiye ise silahsız olmak üzere 992 bin 721 kişiye özel güvenlik kimlik kartı verildi. Silahlı ve silahsız olarak toplamda 284 bin 399 özel güvenlik görevlisinin aktif olarak sektörde çalıştığı bildirildi.

Bakanlığın yanıtı, özel güvenlik sektöründeki rakamlarda yıllara göre artışı da gözler önüne serdi. Yanıta göre 2011 yılında 147 bin 474 kişiye aktif özel güvenlik görevlisi olarak çalıştı. Bu rakam her yıl artarak, 2016 yılında 255 bin 967'ye kadar ulaştı.

"TSK'dan sonra en büyük ikinci güç"

2017 yılına ait son bilgi olan 284 bin 399 rakamı ile birlikte, özel güvenlik ordusunun son 6 yılda yüzde 92 arttığı ortaya çıktı.

Haberde, özel güvenliğin Türkiye'de TSK'dan sonra en büyük ikinci güvenlik gücü olduğu ileri sürüldü.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı başka bir bilgilendirmede, Emniyet Hizmetleri sınıfında toplamda 261 bin 427 kişinin istihdam edildiği görüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Nisan 2015'de özel güvenlik sektörünün tarih olması gerektiğini dile getirmiş "Özel güvenliğin tamamen kaldırılmasını teklif edeceğim" açıklaması yapmıştı.