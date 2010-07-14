-''ÖZEL GÜVENLİK'' İŞ KAPISI OLDU ADANA (A.A) - 14.07.2010 - Türkiye'de 46 bin iş yerinin güvenliğinin yaklaşık 190 bin ''özel güvenlik' elemanı tarafından sağlandığı bildirildi. Tüm Özel Güvenlik Dernekleri Federasyonu (TÖGF) Başkanı Bülent Perut, sektörün 1990'lı yılların başında gözetim faaliyeti adı altında çalışmalarına başladığını belirterek, 2000'li yılların başında ulaştığı hacim ve talepler doğrultusunda 26 Haziran 2004'de 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un yürürlüğe girmesiyle resmiyet kazandığın anımsattı. Sektörün bu tarihten sonra hızlı bir gelişme süreci gösterdiğini belirten Perut, 2004'de 29 olan özel güvenlik şirketi sayısının 2010 temmuz ayı itibariyle bin 234'e, 38 olan özel güvenlik eğitim kurumu sayısının ise 702'ye ulaştığını bildirdi. Perut, Türkiye'de 46 bin 53 iş yerinin güvenliğini 189 bin 512 ''özel güvenlik'' elemanının sağladığını ve sektörün mali büyüklüğünün 3 milyar dolar civarında olduğunun tahmin edildiğini bildirdi. Yasal düzenlemeler ve sağlanan güvenle birlikte son dönemde inşaat sektörü, yeni yapılan siteler ve alışveriş merkezlerinden yoğun özel güvenlik talebi aldıklarını belirten Perut, 5149 sayılı Spor'da Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun 5 Mayıs 2009 tarihinde uygulamaya geçilmesiyle birlikte AB uyum kriterleri çerçevesinde de spor karşılaşmalarında yaygın olarak Özel Güvenlik Görevlilerinden yararlanılmasına başlandığını kaydetti. -SEKTÖRÜN İSTİHDAMA KATKISI- Sektörün istihdama da önemli ölçüde katkı sağladığını anlatan Perut, şöyle konuştu: ''Özellikle genç nüfus Özel Güvenlik eğitimi görüp kimlik alarak meslek kazanmaktadır. Bu genç nüfusun suça karışma oranının yüksek olduğunu düşünürsek Özel Güvenlik sektörü hem işsizliğe çare hemde suçla mücadelede önleyici tedbir olarak çok önemli rol oynamaktadır. Hem istihdama katkı hem de suçla mücadelede önemli rolü olan sektörümüzün bu günlerdeki sıkıntıları had safhaya ulaşmıştır. Özellikle SGK ve Maliye ile yaşanan borç sıkıntıları, nakit akışındaki dengesizlikler, tahsilatları zamanında ve tam yapamamaları, bu durumun bilançolara kötü etki etmesinden dolayı bankalardan kredi kullanmak sektördeki şirketleri büyük sıkıntılara sokmaktadır.'' Perut, Türkiye'deki pek çok sektörde olduğu yabancı sermayenin özel güvenlik sektörüne ilgi gösterdiğini, bazı özel güvenlik şirketlerinin yabancılara satıldığını da sözlerine ekledi.