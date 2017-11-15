ÖZEL GÜVENLİK GÖREVLİSİNE HAKARET EDEN AZİZ YILDIRIM'A TAKİPSİZLİK  

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Sabiha Gökçen Havalimanı\'nda X-ray cihazından geçen korumasının sinyal vermesi üzerine olaya müdahil olan sendikalı güvenlik görevlisine hakaret ettiği iddiasıyla Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım hakkında başlatılan soruşturma sonuçlandı. Güvenlik - İş Sendikası tarafından Aziz Yıldırım hakkında yapılan şikayeti sonuçlandıran savcılık, kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aziz Yıldırım hakkında yürütülen soruşturma sonucu verilen takipsizlik kararında, Aziz Yıldırım ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı\'na giden korumasının x-ray cihazından geçerken sinyal verdiği, olaya müdahil olan özel güvenlik görevlisi ile bu nedenle tartıştığı belirtildi.

Aziz Yıldırım hakkında, korumasının X-ray cihazında sinyal vermesi üzerine özel güvenlik görevlisine yönelik, “Görmüyor musun benim resmi korumam, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bu konu hakkında yazı yazdıracağım\" sözlerini sarf ettiği, bu nedenle \"Hakaret\", \"Tehdit\" ve \"Görevli memura direnme\" suçlarından hakkında şikayette bulunulduğu hatırlatıldı.

Takipsizlik kararında, Yıldırım hakkında yürütülen soruşturma sonucunda işlediği iddia edile suçların yasal unsurlarının oluşmadığı belirtilerek, kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

SENDİKA ÜYESİ BİR GURUP ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU

17 Ocak 2017 tarihinde resmi koruması ile birlikte Sabiha Gökçen Havalimanı\'na giden Aziz Yıldırım\'ın korumasının x-ray cihazında sinyal vermesi üzerine yaşanan tartışma sonucu özel güvenlik görevlisinin bağlı bulunduğu Güvenlik - İş Sendikası tarafından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek şikayetçi olmuştu. Şikayet dilekçesi suçun işlendiği yer nedeni ile İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı\'na gönderilmişti.