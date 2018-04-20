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Özel güvenlik görevlisi serbest bırakıldı

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ, (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Yüzbaşı Fatih Uğur K

20 Nisan 2018 02:18

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ, (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Ödemiş ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan Yüzbaşı Fatih Uğur K.\'nın, belinden tabancasını alarak intihar ettiği, Askerlik Şubesi\'nin önünde görevli özel güvenlik görevlisi Serkan S., sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanı iken, yaklaşık 2,5 ay önce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında açığa alınan yüzbaşı Fatih Uğur K., geçtiğimiz salı günü gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binanın önüne geldi. Askerlik Şubesi\'nde görevli özel güvenlik görevlisinin belinden tabancasını çekip alan Fatih Uğur K., başına ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Fatih Uğur K.\'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu\'na gönderilen Fatih Uğur K.\'nin cenazesi, yakınları tarafından, memleketi Ankara Ortaköy\'de defnedilmek üzere teslim alındı.
Olaydan sonra gözaltına alınan özel güvenlik görevlisi Serkan S. ise sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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