Özel güvenlik görevlisi motosikletle işe giderken kazada öldü

DÜZCE, (DHA)- DÜZCE\'nin Akçakoca İlçesi\'nde, bir fabrikada özel güvenlik görevlisi olarak çalışan 39 yaşındaki Fatih Özbakır, motosikletle işe giderken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün sabah saatlerinde Akçakoca Sapak mevkisinde meydana geldi. Boru fabrikasında güvenlik görevlisi olan Fatih Özbakır, işe giderken kontrolünü kaybettiği motosikletle refüje çarptı. Motosikletten savrularak ağır yaralanan Özbakır, çağrılan ambulansla Akçakoca Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Özbakır, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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