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"Özel güvenlik görevlisi Danimarkalı kadına kendini polis olarak tanıtıp cinsel saldırıda bulundu" iddiası

Cinsel saldırı suçuyla yargılanan Kutluk A.'nın 3 yıldan 10.5 yıla kadar hapsi isteniyor

06 Mayıs 2016 05:12

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianameye göre, İstanbul Atatürk Havalimanı’nda özel güvenlik görevlisi olan Kutluk A. (21), 14 Aralık’ta arındırılmış alanda dinlenen Danimarka pasaportlu M.B.’nin (28) yanına gelerek kendini polis olarak tanıttı. Pasaport ve uçuş kartını istedi. Daha sonra kendisini takip etmesini söyleyerek genç kadını engelli tuvaletine götürdü. Kapıyı kilitleyerek yolcuya üzerindekileri çıkarmasını söyledi. Genç kadın, polis zannettiği güvenlik görevlisinin arama yapacağını düşünerek ellerini havaya kaldırdı. Güvenlik görevlisi kadının göğüslerine ve pantolonu üzerinden cinsel organına dokundu

 

“Oda doluydu tuvalete götürdüm”

 

Hürriyet’ten Burçu Purtul Uçar’ın haberine göre, kadının şikayeti üzerine Kutluk A. hakkında cinsel saldırı suçundan dava açıldı. Savcı, Kutluk A.’nın 3 yıldan 10.5 yıla kadar hapis cezası talep etti. Bakırköy 45’inci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmada iddiaları reddeden güvenlik görevlisi “Yer hizmetleri görevlisi, yolcunun ayakkabısını aramamı istedi. Kontrol bölmesi dolu olduğu için aramayı özürlüler tuvaletinde yaptım. Gözle kontrol ettim, dokunmadım” dedi.

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