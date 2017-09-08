Özel güvenlik görevlisi ailesinden 3 kişiyi öldürdü

MUŞ, (DHA)- MUŞ’ta bir şirketin özel güvenlik görevlisi Mehmet Can Aykan, cinnet ailesinden 3 kişiyi öldürdükten sonra 2 kişiyi de ağır yaraladı. Olaydan sonra kaçan Aykan’ın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay saat 22.00 sıralarında meydana geldi. Akşam nöbetinden çıkan özel güvenlik görevlisi Mehmet Can Aykan merkeze bağlı Sungu Beldesi\'ndeki evine gitti. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde çıkan tartışma sırasında av tüfeğini alan Aykan, 1.5 yaşındaki oğlu Musab ile eşi, kız kardeşi, ağabeyinin eşi ve amcasının gelinine rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucu kız kardeşi Ayten Aykan, yengesi Sultan Aykan ve amcasının gelini Besra Aykan öldü. Yaralanan oğlu Musab ile eşi Vahide Aykan ise, ağır ambulanslarla Muş Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Öldürülen aile fertlerinin cesetleri Muş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaçan özel güvenlik görevlisinin yakalanması için emniyet ve jandarma ilçede operasyon başlattı.