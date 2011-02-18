-ÖZEL GÜVENLİK DE ''ÇETE'' ÇIKTI İZMİR (A.A) - 18.02.2011 - İzmir'de, özel dedektiflik şirketine yönelik operasyonda şirket sahibinin de aralarında bulunduğu 11 kişi, ''suç örgütü kurmak, özel hayatın gizliliğini ihlal, kanunlara aykırı delil toplama, tehdit, şantaj'' suçlamalarıyla gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, ''Türkiye'nin ilk özel dedektiflik bürosu'' olarak tanıtılan şirketin, yasalara aykırı faaliyet yürüttüğü bilgisi üzerine inceleme başlattı. Ekipler, 6 ay sürdürdükleri takibin ardından düzenledikleri operasyonda, şirket merkeziyle, belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda şirketin sahibi B.K. (37) ve eşi İ.K. (44) ile M.P. (55), H.D. (44), M.N.Ç. (55), Y.Y. (22), F.A. (33), C.N.K. (30), A.G. (50), E.Y. (42), N.Ö. (21) gözaltına alındı. Operasyonda dolma kalem, kravat iğnesi, kol saati, duvar saati, anahtarlık, çakmak görünümlerinde 11 gizli kamera ve bunlara ait düzenekler, 4 ses kayıt cihazı, 2 GPRS cihazı, 2 telsiz, 1 dürbün, çekilen görüntülerin konulduğu harici bellekler, hafıza kartları, CD ve DVD'ler, takip edilen kişiler ve konularla ilgili çok sayıda doküman ele geçirildi. -TAKİP EDİLDİKLERİNİ FARK ETMEDİLER- Mali Suçlar Büro Amirliği ekiplerinin dedektiflik bürosuna yönelik 6 ay sürdürdüğü takip ve izleme sırasında, zanlıların da 20 kişiyi gizlice takip ederek belge ve doküman topladıkları öğrenildi. Çeşitli meslek gruplarından müşterilerin başvurduğu şirketin, çoğunlukla aldatıldığından şüphelenen kadınların eşlerini takip ettiği, şirket çalışanlarının yasa dışı ortam dinlemesi ve görüntü çekimi yaptıkları, takibe aldıkları kişilerin bilgisayarlarına yükledikleri programlarla yazışmalarını ve girdikleri siteleri izleyebildikleri belirtildi. Zanlıların, topladıkları verileri müşterilerinin yanı sıra takip ettikleri kişilerin yasak ilişki yaşadığı kadınlara da göndererek ''şantaj'' yaptıkları ve para istedikleri, müşterisi durumundaki kadınlara ''cinsel tacizde'' de bulundukları iddia edildi. Ayrıca yasak ilişkileri belirlenemeyenlere, şirket çalışanı kadınlarca tuzak kurulduğu da öne sürüldü. Polis, operasyonun ardından şirket tarafından takip edilen 20 kişinin ifadesini aldı. Aralarında iş adamlarının da bulunduğu mağdurlardan 11'i zanlılardan şikayetçi oldu. Bazı mağdurların, iş yemekleriyle ilgili fotoğraf ve görüntülerin eşleri tarafından karşılarına getirildiğini, bunun aile düzenlerini ve sosyal yaşamlarını olumsuz yönde etkilediğini anlattığı öğrenildi. Mali Suçlar Büro Amirliğindeki sorguları tamamlanan 11 zanlı, ''suç örgütü kurmak, özel hayatın gizliliğini ihlal, kanunlara aykırı delil toplama, tehdit, şantaj, cinsel taciz'' gibi suçlamalarla İzmir Adliyesine sevk edildi. Adliyeye götürülüşleri sırasında şirket sahibi B.K, gazetecilere, ''Bir çok kişinin hayatını kurtardım, bir çok kişiye yardım ettim. Bu iddiaların hepsi asılsız. Olay özel dedektiflik şirketleriyle ilgili yasal düzenleme olmadığından kaynaklanıyor'' diye konuştu.