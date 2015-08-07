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Özel güvenlik bölgesi ilan edilen Ağrı Dağı'nda canlı kalkan eylemi

Çatışmaların yaşanmaması için 250 kişi bölgede çadır kurarak eylem başlattı

07 Ağustos 2015 02:05

Ağrı Valiliği'nce özel güvenlik bölgesi ilan edilen Ağrı Dağı'nda çatışmaların yaşanmaması için 250 kişi bölgede çadır kurarak "canlı kalkan" eylemi başlattı.

Zaman'da yer alan habere göre, son günlerde çatışmaların yoğunlaştığı Ağrı Dağı ile Tendürek Dağı bölgesi Ağrı Valiliği'nce 'özel güvenlik bölgesi' ilan edildi. Bunun üzerine asker operasyona hazırlanırken, bölgede helikopter hareketliliği de arttı. Bölgede çatışma yaşanmaması için bölge milletvekilleri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşları Ağrı Dağı'na giderek oturma eylemi başlattı.

Bugün öğlen saatlerinde HDP Ağrı Milletvekili Mehmet Emin İlhan, HDP Iğdır Milletvekilleri Mehmet Emin Adıyaman, Kıznaz Türkali, Iğdır, Tuzluca ve Doğubayazıt belediye eş başkanlarının da aralarında bulunduğu 250 dolayında kişi araçlarla Ağrı Dağı eteklerindeki Ele mezrasına kadar giderek operasyonun olabileceği bölgelere ulaşmaya çalıştı. Bir süreliğine yürüyen topluluk Ağrı Dağı'nın 3 bin 500 metresinde çadır kurdu. Operasyon yapılacağını duyan yayladaki çok sayıda vatandaş evlerini ve hayvanlarını indirdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan HDP Ağrı milletvekili Mehmet Emin İlhan, "Bugün tekrar özel savaş yöntemini devreye koyan devlet aklına karşı Türkiye'deki demokratik güçler temelde HDP olmak üzere barış isteyen bütün sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte 'Burada sana savaş yaptırmayacağız' sloganıyla canlı kalkan eylemimizi başlattık. Türkiye halkları şunu iyi bilmeli ki; bu savaşın kazancı olmaz. Bu savaş seçimi kaybeden Cumhurbaşkanı'nın Türkiye'yi kaosa sürükleme projesidir. Biz de barışı isteyen halklar olarak bu savaş bitmeyene kadar şehirlerde değil savaşın olduğu bu dağlarda kalmaya devam edeceğiz" dedi.

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