(ÖZEL) Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: "Daha başarının yarısındayız"

\"Göztepe\'nin hedefleri çok büyük\"

\"Jahovic\'in ligde göstereceği performans her şeyin ötesinde\"

\"Cenk Tosun\'un başarısı için dua edeceğim\"

Süper Lig\'de ilk yarı gösterdiği performans ile dikkat çeken Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna açıklamalarda bulundu.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya\'nın Belek beldesinde sürdüren İzmir temsilcisi Göztepe\'de Tamer Tuna iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini söyledi. Tuna, \"İlk yarıyı çok güzel bir yerde bitirdik. 30 puan gerçekten çok güzel. Sakat oyuncularımız vardı, onlar da bu kamp döneminde takıma geri döndüler. İlk yarıda eksik olduğumuz yönlerimizin burada üzerine çalışıyoruz. Yani ilk yarının artıları ile eksileri ile değerlendirdiğimiz ne nokta varsa onları biraz da olsa değerlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü lig araları hem fiziksel, hem de mental anlamda iyi hazırlanabilecek dönemler. Biz de bu dönemi en iyi şekilde değerlendirdik şu zamana kadar\" diye konuştu.

\"GÖZTEPE\'NİN HEDEFLERİ ÇOK BÜYÜK\"

Göztepe\'nin ilk yarıda gösterdiği başarılı performansı değerlendiren Tamer Tuna, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) şunları söyledi:

\"Süper Lig\'e gelirken \'Kişisel olarak neler yapabilirim, neyi farklı yapabilirim\' diye düşünürken açıkçası kimse benden bu başarıyı beklemezken ben kendimden bekliyordum. Sezon başı çalışmalarda ligde nasıl bir takım ortaya koyabiliriz diye bakıyorduk. Göztepe ile anlaşma yaptığımız an tabii ki çok değişiklik gerekiyordu. TFF 1\'inci Lig ile Süper Lig arasındaki alan farkı çok açık şekilde ortada. Biz özel anlamda kendimize ne katarız derken, takımda da çok önemli köklü değişiklikler yaptık. Hem gelen raporlar doğrultusunda hem de geçen sene Süper Lig\'e yükselen takımı incelediğimiz doğrultuda sadece 7 oyuncu ile devam etme kararı aldık. 17 oyuncu takıma dahil oldu. Biz de bu büyük değişiklikle alakalı çalışmalar yaptık ekibim ile. Başarının bence daha yarısındayız. Daha sadece ilk yarı bitti. Tabii ki kendimize inanıyoruz, güveniyoruz. Lig bittiğinde pozisyonumuzun doğru yerde olmasını istiyoruz. Hedefimizde hiç kimsenin beklemediği şeyler vardı, hiç kimsenin beklemediği şekilde de yükseltebilmek. Ama kendimizden beklentimiz, hedeflerimiz tabii ki yüksek. Göztepe\'nin hedefleri çok büyük. Herkesin şu an dilinde, aklında Avrupa Kupaları var. Ama bilinçli Göztepe olarak bizler bunun planlı şekilde yürütülmesi gerektiğini biliyoruz. Popülist yaklaşımlarla konuşmak istemem. Benim hedeflerim Göztepe\'nin şampiyonluk yolunda daha iyi şartlara ve potansiyele sahip olması ile alakalı.\"

\"FENERBAHÇE MAÇI İÇİN HAZIRLANIYORUZ\"

Süper Lig\'de ikinci yarı ilk hafta maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Göztepe\'de teknik direktör Tamer Tuna, DHA\'ya yaptığı açıklamada o maçla ilgili olarak, \"Liglerde başlangıçlar her zaman önemlidir ama başlangıç, devamlılık ve sonuçlar da her şeyden önemli. Biz başlangıca hazırlanıyoruz şu anda. Fenerbahçe maçı daha gelmedi. İlk yarıda da Fenerbahçe beraberliği ile güzel bir başlangıç yapmıştık. Fenerbahçe ile deplasmanda oynamak hep zor olmuştur. Bizim için zor bir deplasman olacak ama en iyi şekilde hazırlanıyoruz\" şeklinde konuştu.

\"JAHOVIC\'İN LİGDE GÖSTERECEĞİ PERFORMANS HER ŞEYİN ÖTESİNDE\"

Beşiktaş\'ta yardımcısı olduğu Şenol Güneş\'in forvet oyuncularını parlattığı gibi kendisinin de Adis Jahovic\'i parlatması hakkında da konuşan Tamer Tuna, \"Bütün oyuncular ile bireysel çalışmalar oluyor tabii ama oyuncuları ortaya çıkaran takımlardır. Teknik adamların katkıları mutlaka oluyor. Bir kere yaratıcılıklarını sınırlamıyoruz, böylece onların kendi özgüvenlerinde yükselişler oluyor. Biz de burada Jahovic\'in Süper Lig\'de ilk sezonunda bizimle birlikte 14 gol atması ve başarılı bir ilk yarı geçirmesini bir başlangıç olarak görüyoruz. Ligin devamında göstereceği performans her şeyin ötesinde. Takım iyi olunca gol atan oyuncunun popülaritesi, önemi daha fazla artıyor. Bizde de Jahovic\'in bunu gerçekleştirmesi benim adıma sevindirici. Umarım diğer santrforlarımız da bu yoldan giderler. Ben öyle olacağını düşünüyorum çünkü çok çalışan bir takımız. Umarım karşılığını tekrar almaya devam ederiz\" ifadelerini kullandı.

Tamer Tuna, transfer teklifleri gelen Jahovic\'in de takımda kalacağını ve sezon sonu da bitecek olan sözleşmesini yenilemek için çalıştıklarını belirtti.

\"CENK TOSUN\'UN BAŞARISI İÇİN DUA EDECEĞİM\"

Beşiktaş\'tan eski öğrencisi Cenk Tosun\'un Everton\'a transfer olmasını da değerlendiren başarılı teknik adam, \"Cenk\'in Everton tercihinin doğru olup olmadığını henüz bilemeyiz. Ama Premier Lig\'e ve Cenk\'in oyun şekline baktığımızda bence iyi bir karar. Ben Cenk ile 2 takımda çalışma şansı yakaladım. Şöyle bir gerçek var ki çalışan, hak eden, üstüne koyan, kendini geliştiren herkese Cenk Tosun çok iyi bir örnek olmuştur. Hem takıma kazandırdıkları adına hem kendine kazandırdıkları adına Everton\'ın tercihi tekliflerin en iyisiydi sanırım. Umarım çok başarılı olur, olması içinde hepimiz dua edeceğiz\" diyerek sözlerini noktaladı.

