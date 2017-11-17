(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) SARIYER'DE SICAK DAKİKALAR... SİLAHLAR ÇEKİLDİ, ŞÜPHELİ KİŞİ VURULARAK YAKALANDI (1)

* Ataşehir\'de çalınan kamyonet, Sarıyer\'de tespit edildi.

* Polisin dur ihtarına araçtaki şüpheli ateş açarak karşılık verdi.

* Şüphelinin kamyoneti bırakıp yaya olarak kaçmaya başlaması üzerine operasyon başlatıldı.

* Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

* Bir evin bahçesinde saklanan şüpheli kişi bacağından vurularak yakalandı.

* Hareketli anların yaşandığı o anlar DHA kamerasına böyle yansıdı.

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de hareketli dakikalar yaşandı. Ataşehir\'den çalınan bir kamyonetin Sarıyer\'de tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Polis, araçtaki şüpheliye \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak şüpheli kişi, polise ateş açarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı . Şüphelinin kamyoneti bir ara sokakta bırakıp kaçtığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Özel harekat polisi de operasyona dahil oldu. Polis çevrede didik didik arama yaptı. Şüphelinin bir apartmanın bahçesinde tespit edilmesi üzerine polisler buraya doğru koştu. Bahçede saklanan şüpheli kişi bacağından vurularak yakalandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

Görüntü Dökümü:

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-Yaşanan kovalamaca

-Polisin şüpheli araç etrafındaki önlemi

-Özel harekat polisinin görüntüsü

-Yaşanan koşuşturma

-Şüphelinin yakalanması

-Yaralı şüphelinin görüntüsü

-Hastaneye götürülmesi

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