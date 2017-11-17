T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) SARIYER'DE SICAK DAKİKALAR... SİLAHLAR ÇEKİLDİ, ŞÜPHELİ KİŞİ VURULARAK YAKALANDI (1)

* Ataşehir'de çalınan kamyonet, Sarıyer'de tespit edildi

17 Kasım 2017 13:08

* Ataşehir\'de çalınan kamyonet, Sarıyer\'de tespit edildi.

* Polisin dur ihtarına araçtaki şüpheli ateş açarak karşılık verdi.

* Şüphelinin kamyoneti bırakıp yaya olarak kaçmaya başlaması üzerine operasyon başlatıldı.

* Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi.

* Bir evin bahçesinde saklanan şüpheli kişi bacağından vurularak yakalandı.

* Hareketli anların yaşandığı o anlar DHA kamerasına böyle yansıdı.

 

 

Haber-Kamera: Özgür EREN - İSTANBUL DHA

Sarıyer\'de hareketli dakikalar yaşandı. Ataşehir\'den çalınan bir kamyonetin Sarıyer\'de tespit edilmesi üzerine polis harekete geçti. Polis, araçtaki şüpheliye \'dur\' ihtarında bulundu. Ancak şüpheli kişi, polise ateş açarak kaçmaya başladı. Polis ile şüpheli arasında kovalamaca yaşandı . Şüphelinin kamyoneti bir ara sokakta bırakıp kaçtığının belirlenmesi üzerine operasyon başlatıldı. Özel harekat polisi de operasyona dahil oldu. Polis çevrede didik didik arama yaptı. Şüphelinin bir apartmanın bahçesinde tespit edilmesi üzerine polisler buraya doğru koştu.  Bahçede saklanan şüpheli kişi bacağından vurularak yakalandı. Yaralı kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor

 

Görüntü Dökümü:

-------------

-Yaşanan kovalamaca

-Polisin şüpheli araç etrafındaki önlemi

-Özel harekat polisinin görüntüsü

-Yaşanan koşuşturma

-Şüphelinin yakalanması

-Yaralı şüphelinin görüntüsü

-Hastaneye götürülmesi

 

DHA FEED

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AtaşehirSarıyerPolisinOperasyonaBirHareketliDHAERENDHA SarıyerPolisAncakBahçedeYaralıDökümü YaşananFEED

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Hüda Kaya: Ümraniye'deki cami imamı, "HDP'liler kafir; öldürülmeleri vacip"...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Basketbolun en büyük efsanelerinden Kobe Bryant helikopter kazasında öldü...

Kobe'nin helikopter kazasında öleceğini 8 yıl önce yazdı...

AKP'li Kurtulmuş bakanların resmî deprem toplantısında konuştu, Elazığ Valisi'nin sandalyesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24