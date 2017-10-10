 (özel görüntülerle) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE 10 EKİM ANMASINA POLİS MÜDAHALESİ (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA

İstanbul Üniversitesi’nde bir grup öğrencinin düzenlediği 10 Ekim anmasına polis müdahale etti. Üniversitenin Beyazıt Kampüsü içindeki müdahale sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Polisin müdahalesi öğrencilerin kamerasına yansıdı. Gözaltına alınanlar kampüsten çıkarılarak polis araçlarına bindirildi. Gözaltına alınan öğrenciler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Polisin müdahalesi(öğrenci kamerası)

-Gözaltına alınanların üniversiteden çıkarılması

