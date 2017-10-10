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 (özel görüntülerle) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE 10 EKİM ANMASINA POLİS MÜDAHALESİ (1)

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA İstanbul Üniversitesi’nde bir grup öğrencinin düzenlediği 10 Ekim anmasına polis müdahale etti

10 Ekim 2017 16:16

Haber-Kamera: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
İstanbul Üniversitesi’nde bir grup öğrencinin düzenlediği 10 Ekim anmasına polis müdahale etti. Üniversitenin Beyazıt Kampüsü içindeki müdahale sonrası çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Polisin müdahalesi öğrencilerin kamerasına yansıdı. Gözaltına alınanlar kampüsten çıkarılarak polis araçlarına bindirildi. Gözaltına alınan öğrenciler emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Polisin müdahalesi(öğrenci kamerası)
-Gözaltına alınanların üniversiteden çıkarılması
 

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