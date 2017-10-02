 (ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE)  BIÇAKLI SALDIRGAN BÖYLE YAKALANDI (2)

Haber-Kamera: İbrahim AKTÜRK - İSTANBUL DHA

Zeytinburnu\'nda akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Cumali A. sokaktakilere saldırdı. Polisin gelmesi üzerine Cumali A. polise bıçak çekti. Yaşanan arbede sonrası Cumali A. gözaltına alındı.

Sümer Mahallesi\'nde elinde bıçak olan Cumali A. sokaktakilere saldırdı. İhar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevkedildi. Olay yerine gelen polis ekibine de bıçak çeken Cumali A. yaka paça gözaltına alındı. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen Cumali A. gözaltına alınırken arbede yaşandı.

Görüntü Dökümü:

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-Yaşanan arbede

-Şüphelinin gözaltına alınması

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