(ÖZEL GÖRÜNTÜLERLE) BAYRAMPAŞA'DA HAREKETLİ DAKİKALAR(1) 

* Bayrampaşa\'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandı.

* Polis ekipleri, Sağmalcılar Viyadüğü üstünde olaya karıştığından şüphelenilen kişilerin bulunduğu iki aracı durdurdu. Araçlardaki şüpheliler gözaltına alınırken yaşanan hareketlilik DHA kameralarına yansıdı.

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL DHA

Bayrampaşa\'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen polis memuru bıçakla yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı polis memuru Bayrampaşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayı gerçekleştiren kişilerin yakalanması için polis harekete geçti. Polis ekipleri, Sağmalcılar Viyadüğü üstünde olaya karıştığından şüphelenilen kişilerin bulunduğu iki aracı durdurdu. Araçlardaki kişiler gözaltına alınırken yaşanan hareketlilik DHA kameralarına yansıdı. Öte yandan yaralı polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görünrü dökümü: (ÖZEL GÖRÜNTÜLER)

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-Polis ekiplerin yolda koşuşturması

-Özelk harekat polislerinden görüntü

-Araçlardaki kişilerin gözaltına alınması

-Polislerin silahlarını havaya kaldırması

-Genel ve detay