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 (özel görüntülerle) - BAĞCILAR'DA FECİ KAZA: 2'Sİ AĞIR 10 YARALI (3)

- Yaralılara yol ortasında müdahale edildi  Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS - İSTANBUL DHA O-6 Bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında  2'si ağır 10 kişi yaralandı

27 Şubat 2018 13:29

- Yaralılara yol ortasında müdahale edildi 

Haber-Kamera: İhsan YALÇIN - Enver ALAS - İSTANBUL DHA
O-6 Bağlantı yolu Bağcılar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında  2\'si ağır 10 kişi yaralandı.
Kaza saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Karşı yöne geçtiği belirtilen minibüs, iki araca çarptı. Feci kazada 2\'si ağır 10 kişi yaralandı. Yolda yatan yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı. Yaralılar daha sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda trafik durdu. 

Görüntü Dökümü:
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-Bir yaralının sedye ile ambulansa taşınması
-Hafif bir yaralının ayakta ambulansa götürülmesi
-Ambulansların hareket etmesi
-Kaza yapan araçlar
-Yola saçılan araç parçaları
-Polisler
-Genel ve detaylar
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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