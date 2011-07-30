-ÖZEL GÖREVİNİ CEYLANOĞLU'NDAN DEVRALDI ANKARA (A.A) - 30.07.2011 - Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Necdet Özel, görevini Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'ndan devraldı. Kara Kuvvetleri Komutanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Özel, görevini Kara Kuvvetleri Komutanlığından emekliye ayrılan Orgeneral Erdal Ceylanoğlu'ndan devraldı. İnternet sitesinde devir-teslim törenine ilişkin fotoğraflara da yer verildi.