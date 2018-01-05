(özel) Gençlerbirliği futbolcusu Ahmet İlhan Özek: "Milli takımı çok özledim"

Gürkan DURAL/ANTALYA,(DHA)- GENÇLERBİRLİĞİ\'nin tecrübeli oyuncusu Ahmet İlhan Özek, \"Özellikle rahmetli başkanımızın isminin verildiği İlhan Cavcav Sezonu\'nda ilk devre itibariyle beklentilerin çok altında kaldık. Atiker Konyaspor ve Kardemir Karabükspor maçları çok önemli bizim için. Zaten ligin ikinci yarısındaki ilk bu iki maçımızı alırsak önümüzün çok açılacağını düşünüyorum\" dedi.

Gençlerbirliği\'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Ahmet İlhan Özek, Ankara ekibinin Antalya\'da devam eden kampında Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Ligin ilk yarısını 14 puanla 17\'nci sırada tamamlayan Gençlerbirliği\'nin durumunu değerlendiren 30 yaşındaki oyuncu, \"Şu anda bize yakışmayan bir pozisyondayız. Özellikle rahmetli başkanımızın isminin verildiği İlhan Cavcav Sezonu\'nda ilk devre itibariyle beklentilerin çok altında kaldık\" dedi.

\"İVME YAKALADIK\"

Sezonun ikinci yarısı için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirten tecrübeli oyuncu, \"Özellikle ilk devrenin son 4 maçında yenilmeyen bir Gençlerbirliği vardı. Kupa maçlarını da içine katarsak son 6 maçta mağlubiyet yüzü görmedik. Bu da tabii ki iyi bir ivme yakaladığımızın göstergesi. Devre arasında iyi hazırlanıp, ligin ikinci yarısına da iyi başlamak istiyoruz. Özellikle Konyaspor ve Karabükspor maçları çok önemli bizim için. Zaten ligin ikinci yarısındaki ilk bu iki maçımızı alırsak önümüzün çok açılacağını düşünüyorum. İnşallah, hedeflerimiz doğrultusunda ligi bitiririz\" diye konuştu.

\"KUPADA HEDEF ÜST TUR\"

Ziraat Türkiye Kupası\'nda sezonun ikinci yarısının ilk maçında karşılaşacakları Bursaspor maçını da değerlendiren Ahmet İlhan, \"Kupada iyi ilerliyoruz. Son 16\'ya kaldık, Bursaspor gibi büyük bir takımla oynadık. İçeride oynadığımız maçımızı 1-0 kazandık. Bunun verdiği avantajla rövanş maçına çıkacağız. İnşallah o maçtan da 1-0\'ın avantajıyla iyi bir skor alıp, bir üst tura çıkmak istiyoruz\" ifadelerini kullandı.

\"HİKMET KARAMAN\'A VERDİĞİM SÖZÜ TUTTUM\"

2 sezon önce Bursaspor\'un da transfer listesinde yer alan ve yeşil beyazlı yönetim ile o zamanlar görüştüğünü doğrulayan Ahmet İlhan, \"O dönem başka takımlarla da görüştüğümüz olmuştu. Bursaspor ile de görüşmüştük. O dönem Bursaspor\'da başkan Recep Bölükbaşı\'ydı, telefonla da görüştük. Ama benim Hikmet Karaman\'a verdiğim bir söz vardı, Çaykur Rizespor döneminde. Eğer büyük takım olmazsa bana geleceksin demişti, yani Rizespor\'a. Bende ona verdiğim sözü tutarak, oraya gitmiştim. Bu transfer, bu sebepten dolayı olmamıştı. Şimdi de buradayız ve çok mutluyum\" açıklamasını yaptı.

\"MİLLİ TAKIMI ÇOK ÖZLEDİM\"

A Milli Takım\'ın da 6 kez formasını giyen Ahmet İlhan, ay yıldızlı formayı yeniden giymek istediğini belirterek şunları söyledi:

\"Milli takım tekrardan gitmek istediğim yer, çok özledim. Çalışmalarımı bu şekilde devam ettiriyorum. Özellikle son 2 sezonda Rizespor\'da geçirdiğim sezondan sonra bu biraz unutuldu tabii ki. Kötü bir sezon geçirmiştim orada. Burada iyi bir başlangıç yaptım, inşallah burada başladığım performansımı devam ettirip çok çalışıp tekrardan o formayı giyerim.\"

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