(özel) Galatasaray'da listeler şekilleniyor

Dursun Özbek 7 ile 10 arasında yeni isimler seçecek

Özbek\'e bir çok yerden isimler öneriliyor

Cemal Özgörkey: \"Mayıs\'ta seçim olursa listelere dahil olabilirim, şimdi yokum\"

Mustafa Cengiz: \"Listemiz şekillendi\"

Serhan TÜRK, İSTANBUL (DHA)

Galatasaray\'da Başkan Dursun Özbek ve Yönetimi olağanüstü seçim kararı aldıktan sonra her kesimde seçim çalışmaları başladı.

Aday olan da olmayan da \'liste\' çalışmalarını merak ediyor.

Camianın önde gelen isimlerinden Ünal Aysal, Adnan Polat, Burak Elmas, Ali Dürüst, Duygun Yarsuvat, Turgay Kıran ve Cem Kınay\'ın aday olmayacakları öğrenilirken mevcut Başkan Dursun Özbek\'in 7 ile 10 arasında yeni isimler seçeceği ve istifa edenler nedeniyle daha güçlü bir kadro kurmak istediği konuşuluyor.

Mehmet Ağar\'a teklif götürüldüğü ancak Eski içişleri Bakanı ve Başbakan yardımcısının bu duruma nazikçe teşekkür ettiği öğrenildi. Mehmet Ağar\'ın yerine oğlu Tolga Ağar\'ın Özbek\'in listesine alınabileceği de bazı kaynaklarca ifade ediliyor.

MEVCUT YÖNETİMDEN 5 KİŞİYLE DEVAM

Galatasaray\'da 20 Ocak\'taki genel kurul için adayların yarın akşama kadar Divan\'a listelerini teslim etmeleri gerekiyor.

Başkan Dursun Özbek\'in yönetiminden daha önce Cüneyt Tanman, Tayfun Demir, Fatih İşbecer ve Selim Arda Üçer istifa ederek ayrılmışlardı.

Yenilenecek listede mevcut yönetimden Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, Ali Yüce, Can Topsakal ve Ural Aküzüm\'ün yeniden yer alması bekleniyor.

İkinci Başkan Cengiz Özyalçın yeni yönetimde yer alamayacak. Özbek\'ten affını isteyen diğer ismin ise Tarık Taşar olduğu öğrenildi.

YENİ İSİMLER İÇİN ADAYLAR

Özbek\'e bir çok yerden isimler önerilirken seçim konusunda zorlanan Galatasaray Başkanı\'nın Işın Çelebi, Mete İlkiz, Tolga Ağar, Ali Fatinoğlu, Refik Arkan, Dinçer Azaphan, Mehmet İpekdokuyan, İpek Kıraç ve Erdal Arslan\'ı da yönetim için düşündüğü belirtiliyor.

CEMAL ÖZGÖRKEY: \"MAYIS\'TA SEÇİM OLURSA LİSTELERE DAHİL OLABİLİRİM\"

Bu arada başkan adaylarının listesine almak istediği eski yöneticilerden ve Galatasaray camiasının etkili isimlerinden Cemal Özgörkey şu an için listelerde yer almadığını, ancak seçimin Mayıs ayında tekrar edilmesi halinde hem önümüzdeki seçimde hem de Mayıs ayındaki seçimde listelere dahil

olabileceğini belirtti. Özgörkey, \"Bu baskın seçim, 3 senelik seçim, benim Galatasaraylılık duruşuma uymuyor\" dedi.

MUSTAFA CENGİZ: \"LİSTEMİZ HEMEN HEMEN ŞEKİLLENDİ\"

Ocak ayında gerçekleştirilecek olan seçimde Galatasaray başkanlığına daha önce adaylığını açıklayan Mustafa Cengiz, \"Listemiz hemen hemen şekillendi. 1-2 noktada değerlendirme sürüyor. Hep birlikte ekip olarak çalışmalara devam ediyoruz. Yarın listeleri veriyoruz.

3 gün öncede listeleri vererek bir ilk gerçekleştirdik. Yarın da listeye ekler yapacağız. 135 kişinin imzasını verdik. Sen neden Mustafa Cengiz\'e imza verdin diye soruyorlar. Biz bu mahremiyeti Divan\'ın namusuna teslim ediyoruz. Biz haksız bir seçim galibiyeti istemiyoruz. Onurlu, dürüst ve saf, şeffaf bir Galatasaray ile seçim istiyoruz.. Bu liste nasıl ele geçti ? Divan başkanlığı bunun sorumlularını araştırıyor. Bu kişisel bilgilerin korunması(mahrumiyet) kanunu da aykırıdır. Biz listeyi verdikten sonra imza veren isimler aranıyor. 10 gündür de seçim için imza topluyorum. Galatasaray camiasına lekesiz, vizyoner, konusunda uzman, genellikle genç arkadaşları görev alacak. Bu arkadaşlar gelecekte Galatasaray\'a başkan ve yönetici olacaklar, amacımız bu\" şeklinde konuştu.