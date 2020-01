(Özel) Filenin sultanlarında hedef zirve

Bahar Toksoy Guidetti: \"Turnuvada amaç her zamanki gibi final\"

\"Kendi aramızda oynadığımız maçlar bile gün geçtikçe Avrupa Şampiyonası seviyesine geliyor\"

\"Tek tek her gün oynayacağımız maçlara konsantreyiz\"

Naz Aydemir Akyol; \"Turnuvada herkesin madalya şansı var\"

\"Bu takım yenilmez, bunlar çok iyi gibi gördüğüm bir takım yok\"

A Milli Bayan Voleybol Takımı 22 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Azerbaycan ve Gürcistan\'ın ortaklaşa düzenleyeceği CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası için Bakü\'ye gidiyor. A Grubu\'nda Rusya, Ukrayna ve Bulgaristan ile karşılaşacak olan Milli takımın tecrübeli isimlerinden Bahar Toksoy Guidetti ve Naz Aydemir Akyol, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

Güzel bir dinlenme sürecinden sonra çalışmalara başladıklarını belirten Bahar Toksoy Guidetti, \"Güzel bir dinlenme sürecinin arından Avrupa Şampiyonası\'nın ciddiyetinin bilinciyle çalışmaya başladık. 3 haftadır kamptayız. Yurt dışına gittik, geldik. Hazırlık maçları oynadık. Bence güzel geçiyor. Çok iyi hazırlanıyoruz. Antrenmanların seviyesi gün geçtikçe artıyor. Kendi aramızda oynadığımız maçlar gün geçtikçe Avrupa Şampiyonası seviyesine gelmeye başlıyor. Dolayısıyla hepimiz tam motiveyiz. Tamamıyla Avrupa Şampiyonası\'na konsantreyiz. Şampiyonada inşallah her şey güzel olacak\" dedi.

BAHAR TOKSOY GUİDETTİ: \"TURNUVADA AMAÇ HER ZAMANKİ GİBİ EN ÜSTÜ\"

Şampiyonada amaçlarının her zaman en üst, yani final oynamak olduğunu söyleyen Bahar Toksoy Guidetti, \"Şu anda tek tek her gün oynayacağımız maçlara konsantreyiz. Grupta en önemli rakibimiz Rusya. Şu an yatıp kalkıp onlara çalışıyoruz. Turnuvada sürekli maç oynadığımız için takımlara tek tek çalışma imkanımız yok. O durumu şu anda değerlendiriyoruz. Şu anda diğer takımlara taktik anlamda. Teknik anlamda sürekli antrenmanlar devam ediyor. O yüzden çarşamba günü buradan yola çıktığımızda turnuvaya tam hazır bir şekilde gideceğiz\" açıklamasında bulundu.

NAZ AYDEMİR AKYOL: \"SÜRPRİZLERE AÇIK BİR TURNUVA OYNAYACAĞIZ\"

Naz Aydemir Akyol ise, şunları söyledi;

\"Öncelikle ilk maçımız Rusya, sonrasında Bulgaristan ve Ukrayna ile eşleşeceğiz. 3 takımda oyun anlamında birbirlerine benzeyen takımlar. Bu açından zorluk yaşayacağımızı düşünmüyorum. Şu an yaptığımız antrenmanlarda daha çok yavaş ve yüksek topla oynanan bir voleybol üstüne kurulu. Yavaş yavaş turnuva hazırlığına başladık. Son eksikliklerimizi de haftaya Ukrayna maçından sonra görmüş olacağız. Sürprizlere açık bir turnuva oynayacağız. 7-8 takımın madalya şansı olacağını düşünüyorum. Bu takım yenilmez, bunlar çok iyi gibi gördüğüm bir takım yok. Onun için turnuvada yer alan takımların yüzde 80\'inin madalya alma yollarının açık olduğunu düşünüyorum. Bu takımlardan bir tanesi de biziz. Umarım turnuvaya kadar sakatlık olmadan devam ederiz. Turnuvada da alabileceğimiz en iyi sonuçları alırız.\"

\"BU FORMATTA DAHA ÖNCE OYNADIK\"

Turnuvanın bu seneki formatına yabancı olmadıklarını söyleyen Naz Aydemir Akyol, \"Bu formatta daha önce 2015 Avrupa Şampiyonası\'nda oynamıştık. Orada da grup 1\'incisi olarak çıkıp beklemiştik. Bu sene de grup 1\'inciliği için en önemli maç ilk oynayacağımız Rusya maçı olacak. İlk maçı kazandıktan sonra tabii ki diğer rakiplerimiz de önemli ama grup 1\'inciliği için Rusya ile çekişeceğimizi düşünüyorum. İlk maçı kazandıktan sonra diğer maçlar Rusya maçına nazaran daha kolay geçecektir. Bulgaristan\'ı da Dünya Şampiyonası Elemelerinde kendi evlerinde 3-2 yenmiştik. Ukrayna onlara nazaran alt seviye bir ekip. Umuyorum ki grup 1 olarak çıkıp, daha alt seviye bir ekiple eşleşip yarı final şansımızı yükseltmek istiyoruz\" diye konuştu.

2017 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası öncesi A Milli Bayan Takım kadrosu ve maç programı şöyle;

BAŞANTRENÖR: Giovanni Guidetti

SPORCULAR: Bahar Toksoy Guidetti, Eda Erdem Dündar, Gamze Alikaya, Gizem Örge Güner, Gözde Kırdar Bracceschi, Güldeniz Önal, Hande Baladın, Kübra Çalışkan, Merve Dalbeler, Meryem Boz, Naz Aydemir Akyol, Neriman Özsoy Gençyürek, Polen Uslupehlivan, Simge Şebnem Aköz

GRUP MAÇ PROGRAMI

23 Eylül 2017 19.30 Türkiye - Rusya

24 Eylül 2017 14.30 Bulgaristan - Türkiye

25 Eylül 2017 19.30 Türkiye - Ukrayna

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Naz Aydemir Akyol\'un açıklamaları

-Bahar Toksoy Guidetti\'nin açıklamaları

HABER-KAMERA: OLGUCAN KALKAN/İSTANBUL,(DHA) FOTOĞRAFLI