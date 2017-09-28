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(ÖZEL) FATİH'TEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA HAREKETLİ DAKİKALAR 

Haber- Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA Vatan Caddesinde bulunan İstanbul  Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler, sabah saat 04

28 Eylül 2017 09:33

Haber- Kamera: Ozan URAL/ İstanbul DHA
Vatan Caddesinde bulunan İstanbul  Emniyet Müdürlüğünde toplanan ekipler, sabah saat 04.30 sıralarında operasyon için düğmeye bastı. Ekipler konvoylar halinde operasyon yapılacak adreslere doğru yola çıktı. Düzenlenen operasyon kapsamında Fatih, Balat  Mahallesi,Tavukçu Abdullah Sokak üzerinde bulunan bir apartmana özel tim yardımıyla girildi. Polis adrese girildiği sırada evin arka bahçesinden kaçan şüpheliler olduğunu fark etti. Polis ekipleri  kaçan zanlıları uzun bir kovaladıktan sonra kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar evdeki arama çalışmalarından sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Kapıları Özel Harekat polislerince koçbaşı ile kırılarak içeri girilen adreste yapılan aramada ise, bir miktar uyuşturucu madde ve suikast silahı olarak kullanılan el yapımı kalem silah ve silaha ait mermiler ele geçirildi. Polis operasyon sırasında evde bulunan ve kaçan üçüncü bir kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:
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-Operasyona gidilmesi
-Operasyon yapılan adrese Özel harekat polislerinin girmesi
-Narkotik ve özel harekat polislerinin zanlıları kovalaması
-Zanlıların yakalanarak gözaltına alınması
-Adreste bulunan silah ve uyuşturucu maddeler
 

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