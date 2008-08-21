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Ekonomi

Özel eşyalara güzel yatırım!

Madonna, Eric Clapton gibi rock ve pop ikonlarının çok özel eşyaları finansçıların şimdiki gözde yatırım aracı oldu.

21 Ağustos 2008 03:00

Küresel boyutta dünya ekonomisinde yaşanan krizler, finans sektörünün yaratıcılığını artırıyor. Finansçıların şimdiki gözde yatırım aracı, rock ve pop ikonlarının eşyaları oldu.

Müzayede evlerinin hemen her koşulda para kazanmaya devam etmesi, insanların pop ilahlarının eşyalarına her koşulda bile bütçe ayırması, yatırım şirketlerinin dikkatini pop kral ve kraliçelerinin özel eşyalarına yöneltti.

Marquee Capital ve Anchorage Capital Partners bu konudaki ilk adımı atan yatırım şirketleri oldu. Marquee Capital kendine Madonna’nın eşyalarından oluşan bir portföy oluştururken, Capital Partners ise rock ve bluesun ilahı Eric Clapton’un eşyalarından oluşan bir portföyü kendine uygun buldu. Madonna’nın çamaşırları, Eric Clapton’un eski gitarı gibi eşyalar için her iki firma da yatırım fonu oluşturmayı planlıyor.

Marquee Capital önümüzdeki beş yıl içinde bu fonlardan en az 7.5 milyon sterlin toplamayı hedefliyor. Şirket şimdiye kadar çoğunluğu İngiliz yatırımcılardan olmak üzere, 30 yatırımcıdan 500 bir sterlin topladı.

Anchorage Capital’ın ‘Gitar Fonu’ ise 100 milyon dolarlık bir fon oluşturmayı amaçlıyor. Firma şimdiye kadar yatırımcılardan 30 milyon dolarlık yatırım aldığını açıkladı.

Hayran kitlesinde tavan fiyatlar hep yüksek

Uzmanlar, bu tip hatıra eşya fiyatlarının son 10 yılda 4 kat arttığını, rock ve pop piyasasının yalnızca ‘hayran tabanı’ değil finansal tabanı olduğunun da anlaşıldığına, insanların bu tür eşyalara ciddi paralar ayırdığınıa dikkat çekiyor. Bir yandan ekonomi yavaşlayıp, işten çıkarmalar artarken, resim, şarap ve elmas müzayedecileri, yatırımcıların alternatif pazar arayışında olduğunu bildiriyor. Sanat yatırım fonları ise para kazanmaya devam ediyor. Ünlülerin eşyaları genellikle önde gelen müzayede evlerinde açık artırmayla satılıyor.

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