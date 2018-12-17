(ÖZEL) EŞİNİN RAHATSIZLIĞINA DAYANAMAYAN EMEKLİ POLİS İNTİHAR ETTİ

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA

Emekli olduktan sonra Beşiktaş\'ta bulunan lüks bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan polis memuru, beylik tabancasıyla intihar etti.

Olay dün saat 19.00 sıralarında Kuruçeşme Mahallesi\'ndeki sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, emekli olduktan sonra sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan polis memuru Numan K. sitenin güvenlik kulübesinde beylik silahı ile intihar etti. Vatandaşların ihbarı ile olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Numan K.\'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

OLAY YERİNE GELEN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Polis ekiplerinin haber vermesi üzerine, olay yerine gelen Numan K.\'nın kızı ve yakınları sinir krizi geçirdi. Numan K.\'nın cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı.

EŞİ UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

Beylik silahı ile intihar eden Numan K.\'nın eşinin uzun süredir kanser tedavisi gördüğü ve bu nedenle de bunalıma girdiği öğrenildi.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Olayın gerçekleştiği kulübeden görüntü

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması

-Genel ve detay görüntü