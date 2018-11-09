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Özel eğitim gören çocuklar buz pistinde

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK'te, Özel Eğitim ve İş Okulu'nda eğitim gören çocuklar buz pistine götürülerek öğretmenleri eşliğinde paten kaydı

09 Kasım 2018 20:29

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA)- BİLECİK\'te, Özel Eğitim ve İş Okulu\'nda eğitim gören çocuklar buz pistine götürülerek öğretmenleri eşliğinde paten kaydı.
Bilecik Belediyesi tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, özel eğitim gören öğrenciler bir eğlence merkezine götürüldü. Belediye Başkanı Nihat Can\'ın da katıldığı etkinlikte çocuklar buz pistine çıktı. Buz pistine ilk kez ayak basan öğrencilere öğretmenleri destek oldu. Çocuklar öğretmenleri eşliğinde paten kaydı.
Belediye Başkanı Nihat Can etkinlikte yaptığı konuşmada, \"Öğrencilerimizi iki haftada bir buz pistinde ağırlayacağız. Onların mutluluğu bizi daha çok mutlu ediyor. Belediye olarak bu kardeşlerimizin her zaman yanında olacağız\" dedi.

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