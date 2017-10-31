(özel) Doktorlar öleceksin dedi, O spor inadıyla hayata tutundu

Ömer Köse: \'\'Ölüm bugün degil, yarın diyerek hayata tutundum\'\'

ERCAN ATA / KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

Kahramanmaraş Spor İl Müdürlüğü\'nde çalışan Boks Milli Takım Antrenörü Ömer Köse, geçirdiği felç nedeniyle doktorların hastahanede yatmazsan 3 ay içinde kör olur, ardından bitkisel hayata girer ve ölürsün demelerine rağmen \'\'ölüm bugün değil yarın\'\' diyerek hayata tutunduğunu söyledi.

37 yaşından olan Boks Milli takım antrenörü Köse, 2013 yılında aşırı yorgunluk ve merkezi sinir sistemi çökmesi nedeniyle kollarında olan uyuşmalar için Kahramanmaraş\'ta doktoro gittiğini belirterek yaşadıklarını Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıkladı.

Kollarında ve bacaklarımda uyuşmalar başladığında doktora gittiğini aktaran Ömer Köse, \"Bana yatmam gerektiğini ve tedavinin başlaması gerektiğini söylediler. Fakat bunu kendime yakıştıramıyordum. Yatmadım ve uyuşmalarıma rağmen sporcularıma idman vermeye devam ettim. İkinci kez kontrole gittiğimde hayatımın şokunu yaşattı doktor bana\'\' dedi.

Doktorlar tarafından hastaneye yatmaya zorlanan, yatmadığı taktirde ise 3 ay içinde kör olup bitkisel hayata gireceği ve yaşamının biteceği söylenen Ömer Köse, \"Bu sefer Ankara ve İstanbul\'da doktorlara gittim. 15 gün kortizon ve fizik tedavi gördüm. Doktorlar gece gündüz spor yap dediler. Omuriliğe müdahale edilemediği için ameliyat olmadım. Ama inatla spora devam ettim ve kafamda hep bugün değil yarın diyerek hayata tutundum. 3 yıl felç olan ve çok zor hareket eden kollarım ve sol bacağımla idmanlara gittim ve bugün burada Milli Takım antrenörlüğüme devam ediyorum. Hiç yatmadan felç hastalığını spora olan inancım, sporcularımın ve ailemin desteği ile yendim. Allaha çok şükrediyorum. Bana öleceksin ve kör olacaksın diyen doktorların yanına çok gitmek istedim. Ancak pisikolojimi bozan ve kısa bir sürede olsa beni hayata küstüren insanlara ne diyecektim bilemedim. Bu yüzden gitmedim. Benim gibi hastalara sesleniyorum, herşey kafamızda bitiyor. İnandım direndim ve dimdik ayaktayım. Evli ve iki çocuk babasıyım. Felçli olduğum zamanlar hep sevenlerimi, sporcularımı, ailemi ve çocuklarımı düşünerek mücadele ettim. Her gün, \'\'ölüm bugün değil, yarın\'\' diyerek hayata tutundum. Şimdi Milli Takım antrenörüyüm ve memleketimde 150 sporcu çalıştırıyorum\'\' diye konuştu

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