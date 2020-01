(ÖZEL) Demir Grup Sivasspor kalecisi Tolgahan Acar: "Lige yeni çıktık, öncelikli hedefimiz 6'ncılık ve 7'ncilikte tutunmak"

\"Büyük takımlara karşı oynanan maçlar her zaman farklı olur\"

\"Hocamız diğer arkadaşlara görev verdiğinde, ben sürekli çalıştım. Bana görev verince de en iyisini yaptım\"

\"Kazandıkça yeni hedefler belirleyebiliriz\"

\"Futbolda her zamanlar sonlar konuşulur, sonlar akılda kalır. Bizde sonu başarılı bir şekilde bitirmek istiyoruz

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)

Demir Grup Sivassporlu kaleci Tolgahan Acar, büyük takımlara kaşı oynanan maçlarda futbolcuların konsantrasyon sorunu olmadığını söyleyerek, \"Bu maçlar her zaman tabiri caizse \'piyasa\' denilen maçlardır\" dedi.

Geçen sezon Altınordu\'ndan Demir Grup Sivasspor\'a transfer olan ve takımının Süper Lig\'e çıkmasına katkı sağlayan 31 yaşındaki kaleci Tolgahan Acar, ligin ilk yarısında 15 hafta yedek kalmasına rağmen teknik direktörün kendisine şans vereceği günü sabırla bekledi. Yedek kaldığı dönemlerde teknik direktör Samet Aybaba\'nın gözüne girmek için çalışmalarını hiç aksatmayan kaleci Tolgahan, beklediği fırsatı Medipol Başakşehir karşılaşmasıyla buldu. Bu karşılaşmada gösterdiği performanslarda kalan 2 maçta da ilk 11\'de sahaya çıkan Tolgahan, 2-1 kazandıkları Beşiktaş maçında yaptığı kritik kurtarışlarla takımının galip gelmesinde önemli pay sahibi oldu.

\"GÖREVİMİZİ YAPMAYA ÇALIŞTIK\"

Takımı Demir Grup Sivasspor\'la birlikte Antalya\'nın Manavgat ilçesinde ikinci yarı hazırlık kampında bulunan Tolgahan Acar, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) özel açıklamalar yaptı. Ligin ilk yarısında uzunca bir süredir forma mücadelesi vermesine rağmen teknik direktörün tercihini Sergio Rachet\'ten yana kullanmasının moralini bozmadığını ve çalışmaya aralıksız devam ettiğini söyleyen Tolgahan, \"Takımlar 24 futbolcudan oluşuyor. Bunların her biri sezon başında forma savaşı için mücadele eder. Biz de bunun için mücadele ediyorduk. 15 hafta bunun mücadelesini verdim. Hocamız ondan önceki haftalarda diğer arkadaşımızı tercih etti. Biz de buna saygı duyduk, çalışmamıza devam ettik. Hoca bize görev verdi, biz de görevimizi yapmaya çalıştık, bir nebze yapabildiysek ne mutlu bize\" dedi.

\"HER MAÇTA AYNI ŞEYLERİ YAPABİLİRİZ\"

İlk yarının son karşılaşmasında Beşiktaş\'ı 2-1 mağlup etmenin kendilerini mutlu ettiğini aktaran Tolgahan Acar, \"Beşiktaş büyük bir camia, büyük bir takım. Biz de ona göre hazırlandık. Böyle maçlarda futbolcuyu çok fazla konsantre etmenize gerek yoktur. Çünkü bu maçlar her zaman tabiri caizse \'piyasa\' denilen maçlardır. Bu maçlarda zaten ister istemez psikolojimiz, bir hafta boyunca o maçı düşünüyoruz, o maçta yapabileceğimiz şeyleri düşünüyoruz. İyi konsantre olduğumuz zaman her maçta aynı şeyleri yapabiliriz ama büyük takımlara karşı oynadığımız zaman herkes bilir ki bunlar her zaman farklı olur. Bunun farkını yansıttığımızı düşünüyorum\" diye konuştu.

\"KAMPI EN İYİ ŞEKİLDE GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR\"

Sivasspor olarak yeniden Süper Lig\'e çıkmalarının ardından takımda yeni bir yapı ve iskelet oluşturma çalışması olduğunu anlatan Tolgahan Acar, şöyle dedi:

\"Öncelikle hedefimiz bu sıralarda kalmak, 7\'nci, 6\'ncı. Gün geçtikçe maçların sonuçlarına göre tabi ki yeni hedefler kurabiliriz. Ama şimdilik hedefimize ulaştık, bu doğrultuda devam etmek istiyoruz. İkinci yarıyı en iyi şekilde bitirebilmek için kampı en iyi şekilde geçirmemiz gerekiyor. Tekrar çalışmaya devam edeceğiz. Herkes forma şansı bulmak için elinden gelen her şeyi yapacak, ikinci yarıya başlayıp, ilk yarı gibi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz. Çünkü biliyorsunuz futbolda her zaman sonlar konuşulur, sonlar akılda kalır. Biz de sonu mutlu bir şekilde bitirip, başarılı bir şekilde ligi bitirmek istiyoruz.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Tolgahan Acar ile röportaj

- Antrenmandan görüntüler

- Detaylar

FOTOĞRAFLI