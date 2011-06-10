-''ÖZEL DEDEKTİFLİK'' OPERASYONU: 20 GÖZALTI ANKARA (A.A) - 10.06.2011 - Ankara'da, özel dedektiflik bürosu adı altında özel hayatın gizliliğini ihlal edip, kişisel verileri hukuka aykırı şekilde elde ettiği ileri sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda 20 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel dedektiflik bürosu adı altında faaliyet gösteren bir suç örgütünü ihbar üzerine takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren çalışmalar sonucu Ankara ve İzmir'de gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda aralarında bir subay ve Keçiören Kaymakamlığında görevli birinin kişinin de bulunduğu 20 kişi gözaltına alındı. ''Özel hayatın gizliliğini ihlali, kişisel verilerin kaydedilmesi, verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, kamu görevlisi tarafından ve görevinin verdiği yetkiyi kötüye kullanmak suçlarını işledikleri tespit edilen'' zanlılarla birlikte, gizli çekimlerde kullanılan anahtarlık, saat, kalem, rozet şeklinde 16 kamera, bir adet illegal olarak alınan seslerin kayıtlarının bulunduğu CD, 3 GPRS araç takip cihazı, 2 ses ve görüntü kaydı arama dedektörü, 1 adet araca monteli ortam dinleme cihazı, 7 mikro kaset, 2 dizüstü bilgisayar, 2 ajanda, bir adet topu sökülmüş tabanca ve 2 kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılardan Akın Ü, Doğukan Ü. ile Gönül B. ve Serap P, adliyeye sevk edildi. Zanlıların, özellikle internet üzerinden kendilerine ulaşan kişilerle iletişime geçtiği, ayrıca Hakan Usta lakaplı zanlının ''uzman'' sıfatıyla bir televizyon programına da katılıp gizli kameralarla ilgili bilgi verdiği de belirtildi. Zanlıların, eşlerini takip ettiren kadınlara daha sonra taciz ve şantajda bulunduğu, ayrıca bir sorun olmasa dahi varmış gibi gösterip işi uzatarak fazladan para aldıkları da öne sürüldü. Zanlıların ayrıca, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kullandığı veritabanını da bir kişiden bin 500 liraya satın aldığı bildirildi. Veri tabanını satan kişinin belirlendiği ve yakalanmasına çalışıldığı ifade edildi.