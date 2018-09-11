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(ÖZEL) D-100'DE ZİNCİRLEME KAZA: TRAFİĞE TAKILMAK İSTEMEYENLER GERİ GERİ GİTTİ

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda 7 araç zincirleme kaza yaptı

11 Eylül 2018 10:21

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA)
Küçükçekmece D-100 Karayolu\'nda 7 araç zincirleme kaza yaptı. Kazada yaralanan olmazken, trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler D 100\'de geri geri giderek yan yola girdi. 

Kaza sabah saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevki Sefaköy istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre duraksayan bir araca arkadan gelen 7 araç çarptı.  Meydana gelen zincirleme kazada yaralanan olmazken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Trafiğe takılmak istemeyen bazı sürücüler tehlikeye aldırış etmeden D-100 Karayolunda geri geri giderek yan yola girdi. Bu sırada kaza yerine doğru giden bir polis ekibi duruma müdahale ederek sürücüleri geri geri gelmemeleri ve devam etmeleri yönünde uyardı.  Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü.

Görüntü dökümü:
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-D-100\'de geri geri giden araçlardan görüntü
-Polis ekibinin gelişi ve uyarıda bulunuşu
-Kaza yapan araçlardan görüntü
-Trafikten görüntü
-Diğer detaylar
 

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