 (ÖZEL) D-100'DE DEHŞET ANLARI KAMERADA

- BOŞANMAK İSTEYEN ENİŞTELERİNİ VURDULAR

- Eniştelerinin kullandığı otomobilin yolunu kesen 3 kişi dehşet saçtı.

- Eniştelerini vurup yaralı haldeyken dövdüler

- Havaya da ateş açan şüpheliler böyle görüntülendi

Haber-Kamera: Sinan BİLGİLİ - Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

D100 Karayolu Avcılar Mevkiinde takip ettikleri enişlerinin yolunu kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görütülendi.

Olay saat 09.00 sıralarında meydana geldi. D-100 Karayolu Avcılar mevkii Ankara istikametinde ilerleyen eniştelerinin aracının önünü kesen 3 kişi silahlı saldırı gerçekleştirdi. Eniştelerini vurup yaralı haldeyken dövdüler. Saldırganlar kaçarken havaya da ateş açtı.

D-100\'ün ortasında yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralı kişi, yakındaki özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırganların eniştelerini ablalarından boşanmak istemesi üzerine vurduğu öne sürüldü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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EK GÖRÜNTÜ

-Olay yanı

-Araçtaki sürücüyü dövmeleri

-Havaya ateş açmaları

-Kaçmaları



GEÇİLEN GÖRÜNTÜLER

-Saldırganların kaçması

-Vurulan sürücünün bulunduğu araç

-Polisin incelemesi

-Kurşun izleri

-Çevreden detaylar

28.11.2017 - 09.43 - Haber Kodu : 171128012

28.11.2017 - 09.50 - Haber Kodu : 171128013