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Dünya

(ÖZEL) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Fransa'da yoğun ilgi

Aynur TATTERSALL / Paris, 5 Ocak (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa'nın başkenti Paris’teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Türk vatandaşları tarafından tezahüratlarla karşılandı

06 Ocak 2018 02:25

Aynur TATTERSALL / Paris, 5 Ocak (DHA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa\'nın başkenti Paris’teki Türkiye Büyükelçiliği önünde Türk vatandaşları tarafından tezahüratlarla karşılandı. 

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Elysee Sarayı\'nda resmi temaslarını tamamlayarak, Türkiye Büyükelçiliği\'ne giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada toplanan Türk vatandaşlarının büyük ilgisiyle karşılaştı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Paris’e yapacağı ziyaret, başkentte yaşayan Türk halkı tarafından da merakla bekleniyordu. Büyükelçilik önünde toplanan Türk vatandaşları, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yoğun ilgi gösterdi. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye’ye kalkan eller kırılsın’’, \"Erdoğan Başkan’’ sloganları atan Türk vatandaşlarını selamladı.
Selamlama sırasında yaşanan yoğun ilgiden dolayı iki kişi ezilme tehlikesi geçirdi. Baygınlık geçiren bir vatandaşa, Fransız ilk yardım sağlık ekipleri müdahale etti. Bu sırada Erdoğan’ın koruma polisleri de zor anlar yaşadı.

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