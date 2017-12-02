‘Özel çocuklar’ önce eğlendirdi, sonra eğlendi

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA) - ‘DÜNYA Engelliler Günü’ nedeniyle Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Avcılar Özel Eğitim ve Uygulama Okulu öğrencileri, aileleri için birbirinden renkli ve duygusal gösteri yaptı. Engellilerin üye olduğu Avcılar Engellilere Hizmet Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği\'nin düzenlediği gecede ise ‘özel insanlar’ doyasıya eğlendi.

92 öğrencinin eğitim gördüğü okuldaki öğrenciler, özel bir okulun salonunda ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutlama etkinliği düzenledi. Okul Müdürü Feyzullah Tulum, zihinsel ve bedensel engelli öğrencilerle bir aile olduklarını onları topluma kazandırmak için aralıksız çalıştıklarını söyledi. Kaymakam Hulusi Doğan da, \"Geçmişte evlere kapatılan sevgileri başta olmak üzere her şeyleri özel bu insanlara, eğitim desteği verildiğinde bütün eksikliklerinin ve engellerinin kalkacağını çok iyi gösterdik\" dedi.

Öğretmenleri ve Mehmet Baydar Anadolu Lisesi’nin öğrencilerinin de katkıları ile halaydan zeybeğe, Roman havasından zumba dansına kadar çeşitli oyunları sergileyen özel öğrenciler, etkinliğin sonunda koro ile sevilen türküleri söylerken, aralarında \"Aybüke Öğretmen\"in de yer aldığı şehit öğretmenler için ‘Yiğidim Aslanım Burada Yatıyor’ şarkısını söyledi. Yakınlarını duygulandıran gösteri ayakta alkışlandı.

Avcılar Engellilere Hizmet Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (AVENDER) de ilçedeki engelliler ve aileleri için sahildeki Atapark tesislerinde ücretsiz gece düzenledi. Büyük ilgi gösterilen geceye Kaymakam Hulusi Doğan, Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak, siyasi parti yöneticileri katıldı. Dernek Başkanı Ahmet Halit Vardar, özel insanlar için dernekte müzikten resme kadar birçok alanda eğitim çalışmaları verdiklerini anlattı. Engelliler, koro halinde sevilen şarkıları söylerken doyasıya dans ederek eğlendi. AK Parti İlçe Başkanı Ali Burak Tepe de ihtiyacı olan özel insanlara 3 akülü sandalye armağan etti.



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