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(ÖZEL) CİP SİTENİN BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL DHA Ataşehir'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bir sitenin bahçesine düştü

17 Kasım 2017 07:00

Haber-Kamera: Ali Kerem BENGİ /İSTANBUL DHA
Ataşehir\'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip bir sitenin bahçesine düştü. Ters dönen aracının sürücüsünün ise kazanın hemen ardından taksiye binip olay yerinden ayrıldığı öğrenildi. 

Kaza, Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi saat 01.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre  cadde üzerinde seyir halinde ilerleyen 34 VL 9149 plakalı cip sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce sitenin otoparkındaki tel örgüye daha sonra bir sitenin bahçesine düştü. Aracının düştüğünü gören vatandaşlar durumu itfaiye polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen trafik polisleri sitenin bahçesinde ve caddede incelemede bulunurken otomobilin içerinde kimse olmadığını fark edildi. 

Kaza sırasında sitede bulunan Yaşar Çoşkun “Biz kazayı arkadaki güvenlik arkadaşın bize bilgi vermesiyle olay yerine geldik. Olay yerine geldiğimde aracın aşağıda olduğunu gördüm. Bir arkadaş da yolda telefonuyla konuşuyordu. Biz aracının yanına koştuk herhangi birisi var mı yok mu diye? \" dedi. İki çekicinin iki saat çalışmasının ardından bahçeye düşen araç halat yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kzanın ardından taksiye binip olay yerinden ayrıldığı belirtilen sürücüye ulaşmak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü
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-İtafiye ve sağlık ekipleri
-Trafik polisin aracı incelemesi
-Bahçeye düşen araçtan detaylar
-Çekici yardımıyla aracın çıkartılması
-Yaşar Çoşkun ile röp.
-Aracın düştüğünü gören vatandaşların izlemesi
-Otomobilin kaldırılması ardından bahçeden görüntü
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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