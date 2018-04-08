T24 LogoT24 Logo
Gündem

(ÖZEL ) CEP TELEFONU HIRSIZLIĞI KAMERADA

  * "3 TL lik iddaa oynayım dedim

08 Nisan 2018 14:16

 

* \"3 TL lik iddaa oynayım dedim. 3 bin TL\'lik telefonumu çaldılar\"

Haber - Kamera: Ramazan Eğri / İSTANBUL DHA
Kadıköy\'de büfe önünde masada unutulan  cep telefonunun çalınma anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kadıköy\'de şans oyunu oynadığı masada cep telefonunu unutan  Mustafa Uslu kuponunu yatırmak için bayiye girdi. Kuponu yatırdıktan sonra büfeden çıkan Uslu, telefonunu masada bulamadı. Kamera kayıtlarını inceleyen Uslu, cep telefonun bir kişi tarafından çalındığını gördü. Mustafa Uslu, hemen polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Mustafa Uslu “3 TL lik iddaa oynayım dedim. 3 bin TL lik telefonumu çaldılar. 10 saniye içinde iddaa yatırayım dedim telefon gitti\" dedi. Polis görüntüleri incelemesinin ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüpheli, büfelere bakarak ilerliyor ardından masada gördüğü cep telefonuna doğru yaklaşıyor. Şüpheli ardından kendi cep telefonuyla ilgileniyormuş görüntüsü vererek, masada unutulan cep telefonunu alıyor.

Görüntü Dökümü:
-------------------------
-Şüphelinin gelmesi (Güvenlik Kamerası)
-Şüphelinin telefonu alması Güvenlik Kamerası)
-Telefonun sahibiyle röp
-Genel ve detaylar 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TLKamera Ramazan EğriDHA KadıköyKadıköyUsluKuponuKameraMustafa UsluPolisGüvenlikGörüntü Dökümü ŞüphelininGüvenlik Kamerası ŞüphelininGüvenlik Kamerası Telefonun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24