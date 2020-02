(Özel) Celta Vigo, Okay için Trabzonspor'dan banka hesap numarası istedi

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA) -

İspanya\'nın La Liga ekiplerinden Celta Vigo\'nun, Okay Yokuşlu transferi için Trabzonspor\'u arayarak oyuncuyu transfer etmek istediklerini belirtip, kulübün hesap numaralarını talep ettiği öğrenildi.

Trabzonspor\'un mevcut kadrosunda sezonun ilk ayrılığı yaşanıyor. Sözleşmesinde \'Avrupa\'dan bir kulüp 6,5 milyon Euro getirirse serbest kalır\' maddesi yer alan orta saha oyuncusu Okay Yokuşlu\'nun Celta Vigo ile anlaştığı öğrenilirken, La Liga ekibi Celta Vigo\'nun da Trabzonspor yönetimi ile iletişime geçerek kulübün hesap numaralarını istediği belirtildi.

HACISALİHOĞLU: \"BİZDEN BANKA HESAP NUMARASI İSTEDİLER\"

Konuyla ilgili Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) konuşan Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, \"Celta Vigo kulübü \'biz Okay Yokuşlu\'yu sözleşmesi gereği almayı düşünüyoruz\' diyerek dün akşam bizden banka hesap numarası istedi. Şu anda durum bu şekilde. Sözleşmesi gereği zaten bize sorma durumları da yok\" ifadelerini kullandı.

