(özel) Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa şampiyonluğuna emin adımlarla ilerliyor

Serdar Bostancı: \'\'Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda şampiyonlukla dönmek de en büyük arzumuz\'\'

\'\'Serkan Yazıcı Türkiye\'deki motor sporlarının başına konan bir talih kuşudur\'\'

Murat Bostancı: \'\'Hedef rallinin şampiyonlar liginde başarılı olmak\'\'

\'\'Son yarışta şampiyon olarak fişine gelmek istiyoruz\'\'

\'\'Dünya Ralli Şampiyonası\'nda olmak istiyoruz\'\'

\'\'Ralli sporu popüler sporlara oranla daha düşük bütçeli\'\'

\'\'Motorsporlarına olan ilgi en kötü olduğu zamanlardaki gibi değil\'\'

Türkiye\'nin en çok şampiyon olan ralli takımı ve Avrupa Ralli Şampiyonası lideri Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Şampiyonası\'nın 8\'inci yarışı olan Letonya Rallisi\'ne emin adımlarla gidiyor.

2011 yılından bu yana kazandığı 6 \"markalar\" şampiyonluğu yanında 4 defa \"pilotlar\", 4 defa \"co-pilotlar\", 5 defa \"gençler\" ve 3 defa da \"iki çeker araçlar\" ralli şampiyonluğu unvanı kazanan Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda en yakın rakibi ile arasındaki puan farkını 52\'ye çıkararak büyük avantaj elde etti. Şampiyonanın son yarışında Letonya\'da 6-8 Ekim tarihlerinde toprak pistte mücadele edecek olan takım, Türkiye\'ye şampiyonlukla dönmek istiyor.

Çok büyük avantaj elde ettiklerini ancak sporda hiç bir şeye kesin gözle bakmanın mümkün olmadığını ifade eden Castrol Ford Team Türkiye Direktörü Serdar Bostancı, \'\'Son 4 yarıştır Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda takım olarak lideriz. Sezonun son yarışına finale geldik. Bu yarışta da Letonya\'da 3 otomobil ile yarışacağız. Şampiyonluğu vermek istemiyoruz inşallah Türkiye\'ye motosporlarında bir Avrupa şampiyonluğu kazandıracağız. Kötü ihtimallere bakacak olursak da ilk üçte kalmış olmamız matematiksel olarak garanti. Yani biz Letonya\'ya gitmezsek bile şampiyona 3\'üncüsüyüz veya 2\'ncisiyiz. Yani şu anda Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda ilk 3\'te diyebiliriz. Şampiyonlukla buraya dönmek de en büyük arzumuz\'\' dedi.

\'\'SERKAN YAZICI TÜRKİYE\'DEKİ MOTOR SPORLARININ BAŞINA KONAN BİR TALİH KUŞUDUR\'\'

42 senedir motorsporlarının içerisinde yer aldığını ve yaklaşık 10 federasyon başkanı gördüğünü ifade eden Serdar Bostancı, Türkiye Otomobilsporları Federasyonu Başkanı Serkan Yazıcı\'nın otomobil sporlarını çok iyi yerlere taşıyabileceğini söyledi.

Serkan Yazıcı\'nın Türkiye\'deki motorsporlarının başına konan bir talih kuşu olduğunu dile getiren Bostancı, \'\'Bu federasyon başkanları iyi ve kötü icraatları ile sporu bazen iyiye bazen kötüye götürdüler. Son 6-7 senedir Türkiye\'de motorsporları iyi yönetilemiyor. Şu anki federasyon başkanımız Serkan Yazıcı sporun içinden gelen bir arkadaşımız. Daha önce de bizim takımımızın pilotluğunu yapıyordu. 2003-2004 senelerinde bizim takımın 1\'nci pilotuydu ve şampiyonluklar kazandı. Spora başladığı günden beri de bizim ilişkilerimiz Serkan ile hep iyi oldu. Serkan\'ın şampiyon bir sürücü olarak federasyon başkanı olması, kültürü, sahip olduğu misyon ve vizyon otomobil sporlarını çok iyi yerlere taşıyabilecek diye düşünüyorum. Çünkü böyle bir federasyon başkanına ihtiyaç vardı. Şu anda Serkan\'ın yaptığı temaslar sonucu Türkiye\'ye Dünya Ralli Şampiyonasının bir ayağı geldi gibi. 2018\'de çok büyük ihtimalle Marmaris\'te Dünya Ralli Şampiyonası\'nın bir ayağı yapılacak. Formula 1 2018\'de dönecekti onunla ilgili de çok ciddi çalışmalar devam ediyor. 2018 olmazsa 2019\'da Türkiye\'ye dönecek. Bizim takımlarla ilgili çalışmaları, sporla ilgili çalışmaları son dere pozitif. Bize de çok destek oluyor her zaman onun gücünü arkamızda ve yanımızda hissediyoruz\'\' diye konuştu.

MURAT BOSTANCI: \'\'HEDEF RALLİNİN ŞAMPİYONLAR LİGİNDE BAŞARILI OLMAK\'\'

Avrupa Ralli Şampiyonası\'ndan önce hep Türkiye şampiyonlukları kazandıklarını ve 2 yıl öncesinden itibaren bu şampiyonada yer almaya karar verdiklerini dike getiren Castrol Ford Team Türkiye birinci pilotu Murat Bostancı, \'\'Aslında ondan önce Avrupa Ralli Kupası ile başladık. Futboldan örnek vermek gerekirse Avrupa Ralli Kupası, UEFA Kupası standartlarında bir şampiyona. Şu anda içinde bulunduğumuz yarış ise Avrupa Ralli Şampiyonası. Şu anki hedef rallinin şampiyonlar liginde başarılı olmak\'\' dedi.

\'\'SON YARIŞTA ŞAMPİYON OLARAK FİŞİNE GELMEK İSTİYORUZ\'\'

Avrupa Ralli Şampiyonası\'nda en yakın rakipleri olan Almanya ile aralarında puan farkının 52\'ye çıktığının hatırlatılması üzerine Murat Bostancı, \'\'Biz aslında geçen sene Avrupa Ralli Şampiyonası\'na ilk adımı attık. Bir hazırlık senesiydi, şampiyonanın yarışlarını öğrenmeye çalışıyorduk. Bu sene de aslında başarılı olmaya başlayacağımız sene değil. Hazırlığın bir parçası olarak geçireceğimiz bir seneydi ama Castrol Ford Team Türkiye olarak şu anda takımlar şampiyonasında liderliğe çıktık sezonun ortalarında. Sezonun da sonlarına yaklaştık 1 yarış kaldı Letonya\'da. Puan farkı aslında çok da yüksek değil. Arkamızda bir Alman bir de Çek takımı var. Onlarla farkı koruyup son yarışta şampiyon olarak fişine gelmek istiyoruz. Bu başta koyduğumuz bir hedef değildi, en azından bu sene için biraz erken gelen bir başarı. İnşallah senenin sonunda şampiyon olarak bitiririz seneyi ama şampiyon olamasak bile ilk üçün içinde olacağımız garantilenmiş oldu son yarış öncesinde. İleriye dönük başarı planları yaparken daha ilk senemizde böyle başarıların gelmesi çok gurur verici. Otomobilimizin üzerinde Türk bayrağını taşıyoruz, Avrupa şampiyonasında yarışan tek Türk takımıyız. Bu da bizim için ayrı bir gurur\'\' diye konuştu.

\'\'DÜNYA RALLİ ŞAMPİYONASI\'NDA OLMAK İSTİYORUZ\'\'

Dünya Ralli Şampiyonası\'nın Türkiye\'ye gelmesi ile ilgili konuşan Murat Bostancı, \'\'Dünya Ralli Şampiyonası rallinin en tepesindeki organizasyon yine futboldan örnek verirsek o da dünya kupası diyebiliriz. Türkiye\'de daha önce yapıldı biz de katıldık. Uzun bir aradan sonra tekrar Türkiye\'de yapılması planlanıyor. Dünya Ralli Şampiyonası da ileriki hedeflerin arasında var ama şuan konsantre olduğumuz Avrupa Ralli Şampiyonluğu. Bu şampiyonluktan sonra belki benimle belki alttan gelecek yeni pilotlarla tabii ki dünya şampiyonasında olmak istiyoruz. Ben bir gün bu şansı elde eden pilot olmasam bile aşağıdan gelen genç pilotlara her zaman bu takımın geçmiş bir pilotu bile olsa destek olmak isterim. Bu bir iki sene içinde mi olur üç beş sene içinde mi bilmiyorum ama günün sonunda hedef Dünya Ralli Şampiyonası olacaktır\'\' ifadelerini kullandı.

\'\'RALLİ SPORU POPÜLER SPORLARA ORANLA DAHA DÜŞÜK BÜTÇELİ\'\'

Türkiye\'deki otomobilsporlarının pahalılığı hakkında bilgiler veren Murat Bostancı, ralli sporunun futbol, basketbol gibi popüler sporlara oranla daha düşük bütçeli olduğunu söyledi. Murat Bostancı, \'\'Ralli sporu başlamak için bir krampon veya bir futbol topu ile başlanabilen spor değil. Daha fazla yatırım gerektiren bir spor ama ileriki seviyelerde çok yüksek bütçelere çıkan da bir spor değil. Başlama noktasında çok yüksek bütçelerle başlamaya da gerek yok. Bunların eğitimleri var yakın zamanda federasyonumuzun yapmış olduğu seçmeler var. Yıldız pilotları ortaya çıkarmak için seçmeler var bunlara katılabilirler. Go kart, karting bu sporun temeli. Karting ile başlamak çok daha az maliyetli. Daha sonraki noktalarda ise ülkemizde popüler olan futbol, basketbol gibi sporlarda harcanan bütçeler ile kıyaslanmayacak kadar düşük bütçeler ile yapılabiliyor\'\' şeklinde konuştu.

\'\'MOTORSPORLARINA OLAN İLGİ EN KÖTÜ OLDUĞU ZAMANLARDAKİ GİBİ DEĞİL\'\'

Motorsporundaki ilginin diğer sporlara göre kıyasla daha düşük olduğunu söyleyen Murat Bostancı şöyle konuştu: \'\'Ama bu ilgi en kötü olduğu zamanlardaki gibi de değil. Bence Türkiye\'yi yurt dışında temsil ettikçe ilgi daha da artıyor. Çünkü Türk insanı kahraman sporcuları, Türk Bayrağı\'nı dalgalandıran sporcuları her zaman sevip desteklemiştir. Futbolda dünya kupasına gittiğimiz zaman, UEFA kupasını aldığımız zaman, 12 Dev Adam Avrupa şampiyonalarında oynadığı zaman ilgi ne kadar fazla artıyorsa ralli sporunda da aynı şekilde oluyor.\'\'

