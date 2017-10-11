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Spor

(özel) Caner'den Talisca'ya: "Karamel"

Başkan Fikret Orman el koydu, Caner ile Talisca can ciğer kuzu sarması oldu İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra soyunma odasında birbirlerine giren Caner Erkin ve Anderson Talisca'nın başkan Fikret Orman'ın da araya girmesi

11 Ekim 2017 15:23

Başkan Fikret Orman el koydu, Caner ile Talisca can ciğer kuzu sarması oldu

İSTANBUL,(DHA) - BEŞİKTAŞ\'ın Trabzonspor ile oynadığı maçtan sonra soyunma odasında birbirlerine giren Caner Erkin ve Anderson Talisca\'nın başkan Fikret Orman\'ın da araya girmesinden sonra can ciğer kuzu sarması oldukları ortaya çıktı.
Milli takımın İzlanda ile oynadığı maçtan sonra takıma dönen Caner\'in Talisca ile bir araya gelerek başbaşa konuştuğu, ardından da ikilinin kolkola dışarı çıktığı görüldü.
TALİSCA \"KARAMEL\" OLDU!
Caner-Talisca dostluğu bununla da kalmayarak iyice pekişti.
İki futbolcunun antrenman sonrası birlikte yemek yedikleri, Caner\'in Talisca\'ya \"Karamel\" diye isim taktığı öğrenildi. Talisca\'nın ise Caner\'e tesislerde \"fişek\" diye hitap etmeye başladığı belirtildi.

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