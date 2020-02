(ÖZEL) Bursa BŞB'nin liberosu Aylin Sarıoğlu: "Hedefimiz Bursa'ya 3'üncü kez Avrupa Kupası getirmek"

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)



BURSA Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı’nın başarılı liberosu Aylin Sarıoğlu, önceliklerinin CEV Challenge Kupası olduğunu söyleyerek kupayı 3’üncü kez Bursa’ya getirmek istediklerini belirtti. Sarıoğlu, takım içi iletişimi ile ilgili ise, “Biz kocaman bir aileyiz, bu her sene bu şekilde ilerliyor. Yaptığımız işi çok seviyoruz en önemlisi de bu” dedi.

TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nin yanı sıra Avrupa’da elde ettiği başarılarla öne çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor’un liberosu Aylin Sarıoğlu, sezonu ve geride kalan mücadeleleri Doğan Haber Ajansı’na değerlendirdi. Sezon başının birbirleri için alışma sürecinin olduğuna işaret eden genç voleybolcu, “Biz bu süreci kolay atlattık ve birbirimize çok çabuk uyum sağladık. İkinci devreden itibaren çok güzel maçlar kazandık. Hem Avrupa, hem lig olsun, zor maçları güzel galibiyetlerle geçirdik” diye konuştu.

“KUPAYI YENİDEN KAZANMAK İSTİYORUZ”

Öncelikli hedeflerinin ise CEV Challenge Kupası olduğunun altını çizen Aylin Sarıoğlu, bu kupayı yeniden kazanmak istediklerini belirterek, “Biz CEV Challenge Kupası’nı 2 kez kazandık, 1 sene arayla. Kupa Bursa’ya geldi ve Bursa’da kaldı. Bu sene de önümüzdeki maçlarda taraftarımızla beraber güzel galibiyetler alıp yine kupayı 3\'üncü kez Bursa’ya getirmek istiyoruz. Bu kupa bizim için çok önemli, daha önce de Bursa’nın adını bu kupada Avrupa’ya duyurduk ama tekrar ve tekrar duyurmak istiyoruz. Önümüzde zorlu bir Nantes VB maçı var. İlk maçı evimizde kazandık, rövanşta da en iyi sonuçla ayrılıp finale yükselerek burada kupayı yeniden kazanmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“BURSA BŞB İSTEDİĞİNİ BAŞARABİLEN BİR KULÜP”

Ligi de en iyi noktada bitirmek istediklerini söyleyen genç voleybolcu, takım ve kulüp içinde “Bundan önceki sezonlarımızda da her sene yapabileceğimizin en iyisini yaptık. Kalan maçlarımızda da güzel galibiyetler alarak ligi en iyi noktada bitirmek hedeflerimizden bir tanesi. Bursa Büyükşehir Belediyespor benim için istediğini, başarabilen bir takım çünkü gerçekten mütevazi bir kadromuz var ve yapabildiğimizin en iyisini yapıyoruz, bu zamana kadar da yaptık. Bundan sonraki süreçte de, önümüzde zorlu maçlar var en iyi şekilde kazanıp en iyi noktada bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

9 yaşında voleybola Bursa Büyükşehir Belediyespor’da başlayan ve uzun yıllardır yeşil beyazlı ekip için mücadele veren Aylin Sarıoğlu, “Kulübün altyapısından gelmek farklı duygular içeriyor benim için, çünkü kulübün çocuğu gibi oluyorsunuz o yüzden daha çok değer veriyorum, oynadığım oyuna, kazandığımız zaferlere. Burada da kazandığımız başarıların üzerine yenisini eklemek istiyorum takımımla beraber. Voleybol bana takım olarak paylaşmayı kazandırdı. Mutluyum, voleybol çok güzel bir spor” dedi.

“KOCAMAN BİR AİLEYİZ”

Sempatik tavırlarıyla dikkat çeken 23 yaşındaki oyuncu, sözlerini şöyle noktaladı:

“Takımda libero olarak görev yapıyorum ve çoğunlukla hareketli olmam gerekiyor. Bu renkli kişiliğimi de sahaya bu şekilde yansıtıyorum. Takım arkadaşlarımla birlikte güzel bir uyumum var, birbirimizi çok seviyoruz. Biz kocaman bir aileyiz, bu her sene bu şekilde ilerliyor. Takım arkadaşlarımız değişse de birbirimizle uyumu çok çabuk yakalıyoruz, yaptığımız spor bunu gerektiriyor zaten. Biz kocaman aileyiz ve bunu sürdüreceğiz. Yaptığımız işi çok seviyoruz en önemlisi de bu.”

CEV Challenge Kupası’nda yarı final ilk maçında sahasında Fransız ekibi Nantes VB’i mağlup ederek final için rövanşta önemli bir avantaj yakalayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, TVF Vestel Venus Sultanlar Ligi’nde de gelecek sezon da Avrupa’da mücadele etmek için çıktığı klasman maçının ilkinde Nilüfer Belediyespor’u yenerek rövanş öncesi burada da avantaj elde etti.

