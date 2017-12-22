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(ÖZEL) BU KAZAYA KENDİSİ BİLE ŞAŞIRDI...

* Beşiktaş'ta boş yolda yavaş yavaş ilerleyen taksi, park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı

22 Aralık 2017 13:09

* Beşiktaş\'ta boş yolda yavaş yavaş ilerleyen taksi, park halindeki araca çarptıktan sonra takla attı. Görenleri hayrete düşüren kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

* Araçtan yara almadan çıkan taksi sürücüsü yaptığı kazaya kendisi bile şaşırdı.

Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM- Hakan KAYA / İstanbul DHA
Beşiktaş\'ta bir taksi, park halindeki otomobile çarparak takla attı. 
Kaza, Muallim Naci Caddesi üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Selahattin Özdemir yönetimindeki taksi, boş yolda oldukça yavaş ilerlemesine rağmen yol kenarında park halindeki araca çarptı. Taksi, bir anda takla attı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Çevrede bulunanlar hemen sürücünün yardımına koştu. Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanlarıyla taksiden çıktı. Sürücü Selahattin Özdemir bile yaptığı kaza karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Kaza nedeniyle Muallim Naci Caddesinde trafik bir süre ters şeritten yönlendirildi. Kaza yapan aracın kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. 

Görüntü Dökümü:
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GÜVENLİK KAMERASI
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-Cadde üzerinde ilerleyen taksi
-Taksinin park halindeki otomobile çarparak takla atması
-Sürücünün takla atan araçtan çıkması

AKTÜEL GÖRÜNTÜ
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-Kaza yapan taksi
-Kapanan yol
-Trafiğin yönlendirilmesi
-Kaza yapan taksicinin arkadaşı ile röp.
-Genel ve detaylar    

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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