Özel birlikler sıfır noktasında

T24- Türkiye’nin Kuzey Irak’taki PKK kamplarına yönelik hava harekatı devam ederken, karadan da dünden itibaren sınır bölgelerine sevkiyat yapılmaya başlandı. Havadan helikopterler ile karadan da sivil araçlarla sınıra doğru özel eğitimli birlikler sevkediliyor. Sınır bölgeleri ve Cudi Dağı’nda zaman zaman çatışmalar yaşanıyor.



Şırnak bölgesinde dün sabah saatlerinden itibaren 23’ncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı başta olmak üzere İkizce, Seslice ve Akçay Jandarma Tugay Komutanlıkları’nda büyük askeri hareketlilik başladı. Havadan Sikorsky helikopterler, Kuzey Irak sınırına hakim Siyah Kaya, Kurtdağı, Düğün Dağı ve Kantur Dağlar’ına özel eğitimli ve uzman çavuşlardan oluşan birlikleri indiriyor. Bugün de Mardin yönünden gelen ve yaklaşık 40 sivil araçtan oluşan özel eğitimli birlikler, şifre karıştırcı jammer araçları eşliğinde sıkı güvenlik önlemi altında 23’ncü Jandarma Sınır Tümeni’ne geldi. Buraya gelen askerler daha sonra sınır bölgelerinde daha önce tespit edilen güvenlik bölgelerine gönderilecek.





Şırnak'ta askeri hareketlilik





Öte yandan Şırnak merkez ile Uludere İlçesi’nin karşısına denk gelen ve Kuzey Irak topraklarında bulunan Haftanin ile Kanimasi bölgesinden olası sızmalara karşı, sınır bölgesinde insansız hava araçları ile sürekli kontrol altında tutuluyor.



Cudi Dağı’ndaki İkikiraz Bölgesi’nde bu sabah saatlerinden yoğun silah sesleri duyulurken, bir süre sonra da aynı bölgeden dumanlar yükselmeye başladı. Sınır bölgesinde de insansız hava araçlarının tespit ettiği sızma bölgeleri, Kobra helikopterleri tarafından yoğun bombardıman altına alınıyor.



Bu arada Şırnak ile Cizre İlçesi arasında bulunan Kasrik Beldesi’nde oluşturulan güvenlik noktasında, geçişler sıkı güvenlik önlemleri altında yapılmaya başlandı. Geçiş yapan araçlar ve araç içerisinde bulunan yolcular sıkı aramadan geçirildikten sonra geçişlere izin veriliyor.