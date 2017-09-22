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Özel bir jet Atatürk Havalimanı'na iniş sırasında pistten çıktı; 4 yaralı

Kaza nedeniyle havalimanı tüm uçuşlara kapatıldı

22 Eylül 2017 00:43

Atatürk Havalimanı’nda özel bir jet inişe geçtiği sırada düştü. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralandı. Atatürk Havalimanı trafiğe kapatıldı. 

Edinilen bilgiye göre, Atatürk Havalimanı’nda KKTC’ye gitmek için havalanan özel bir jet, havalandıktan kısa bir süre sonra acil iniş istedi.

İniş sırasında pistten çıkan jette yangın çıktı. Kazada jette bulunan 4 kişi yaralanırken, jetteki yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Kazanın ardından havalimanı hava trafiğine kapatıldı.

Kaza sonrası uyarı

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, yaptığı açıklamada, kazanın ardından uçuşların tek pist olarak devam ettiğini belirterek, olası tehirler için yolcuların THY'nin web sitesinden uçuşlarını takip etmeleri uyarısında bulundu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, havalimanının ulaşıma tamamen açıldığını açıkladı.

Ulaştırma Bakanlığı: 2 pilot ,1 hostes ve 1 yolcunun sağlık durumları iyi 

 

 

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