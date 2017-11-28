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(ÖZEL) BETON MİKSERİNİN YATAK ODASINA GİRMESİ SANİYE SANİYE KAMERALARA YANSIDI 

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA) Kağıthane'de dün akşam saatlerinde bir beton mikseri  yokuşta  manevra yaparken henüz belirlenemeyen bir sebeple kaymaya başladı

28 Kasım 2017 08:15

Haber: Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Kağıthane\'de dün akşam saatlerinde bir beton mikseri  yokuşta  manevra yaparken henüz belirlenemeyen bir sebeple kaymaya başladı. Kayan araç önce iki araca ardından da bir evin yatak odasının duvarına çarpakarak durabildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araçta ve evin duvarında maddi hasar meydana geldi. Beton mikserinin evin yatak odasının duvarını yıkması çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, beton mikseri henüz belirlenemeyen bir nedenle yokuş aşağıya doğru kayıyor. Park halindeki araçlara çarpan mikser, bir evin duvarına çarparak duruyor. Bu anlarda sokakta yaşanan panik de çevredeki güvenlik kameralarına yansıyor. 

Görüntü dökümü:
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(GÜVENLİK KAMERASI) 
-Beton mikserinin kaymaya başlaması
-Araçlara çarpması
-Ardından duvara çarpması
-Vatandaşların koşuşturması
-Genel ve detaylar 

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