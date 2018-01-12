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Spor

(ÖZEL) Beşiktaşlı kaleci Boyko, Türkiye'den ayrıldı

Beşiktaş'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti

12 Ocak 2018 15:27

Beşiktaş\'ta forma şansı bulamayan Ukraynalı kaleci Denys Boyko, yurt dışına gitti.
Antalya kampına götürülmemesinin ardından başka bir takıma transferi konuşulan Boyko, Atatürk Havalimanı\'nda yurt dışına çıkarken görüntülendi. Doğan Haber Ajansı\'nın (DHA) \'Takımdan ayrılacak mısın?\' sorusuna, \"Bilmiyorum\" yanıtını veren Ukraynalı file bekçisi, tatile gittiğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ.
- Boyko\'nun havalimanından görüntüleri
- Detaylar

HABER: İbrahim ALİOĞLU - KAMERA: Murat ÇAKIR - İSTANBUL / DHA

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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