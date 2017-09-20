(Özel) Beşiktaş'ın alt yapısına gurbetçi transfer

İleriye dönük yatırımlar yapan Siyah-Beyazlı scout ekibi yeni bir yıldız adayı buldu

2002 Almanya doğumlu olan Devrim Ögedey, Lens\'in önerisiyle alt yapıya kazandırıldı

Olgucan KALKAN, İSTANBUL,(DHA)

Fikret Orman yönetimiyle birlikte transferde daha temkinli adımlar atan Beşiktaş, gurbetçi futbolculara oldukça önem veriyor. Gökhan Töre, Oğuzhan Özyakup, Olcay Şahan gibi transferlerin Beşiktaş forması altında gösterdikleri performanslar ve kazanılan şampiyonluklarla birlikte Siyah-Beyazlı ekip alt yapı takımlarına da yurt dışından gurbetçileri getirmeye başladı.

Geçen sene Oğuzhan Aydoğan ile başlayan altyapı gurbetçi transferleri bu sene de devam etti. Siyah-Beyazlı ekip ilk olarak Fransa\'da Rennes forması giyen Bülent Marlon Üçüncü\'yü kadrosuna kattı. Siyah-Beyazlıların alt yapı transferleri bununla bitmedi. 2002 Almanya doğumlu olan Devrim Ögedey\'de yeni sezonda Beşiktaş forması giyecek. FSV Frankfurt genç takımında oynarken, Lens\'in önerisiyle transfer edilen Ögedey, U16 takımıyla birlikte çalışmalara başladı. Ögeday\'ın transferinde referans olan Jeremain Lens genç oyuncunun yakın bir aile dostu. Yıldız oyuncu Lens, genç gurbetçi futbolcuyla yakından ilgileniyor ve alt yapı antrenmanlarında kendisini sık sık rziyaret ederek yalnız bırakmıyor.

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