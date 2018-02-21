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Spor

(Özel) Bandırmaspor Teknik Direktörü İsmail Ertekin: "Ligde güç dengeleri eşit"

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(BALIKESİR),(DHA) - BANDIRMASPOR Teknik Direktörü İsmail Ertekin, lider Gümüşhanespor ile oynayacakları maç öncesinde "Oyuncularımız sahada iyi çalışırlarsa maç sonunda gülen taraf biz olabiliriz" dedi

21 Şubat 2018 17:54

Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(BALIKESİR),(DHA) - BANDIRMASPOR Teknik Direktörü İsmail Ertekin, lider Gümüşhanespor ile oynayacakları maç öncesinde \"Oyuncularımız sahada iyi çalışırlarsa maç sonunda gülen taraf biz olabiliriz\" dedi.
TFF 2\'nci Lig Beyaz Grup\'ta geçtiğimiz hafta Pendikspor karşısında 3-1 kazanan Bandırmaspor, önümüzdeki 25 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı lig lideri Gümüşhanespor’u yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. Bandırmaspor bu maçın hazırlıklarına çift idmanla başlarken teknik direktör İsmail Ertekin, Doğan Haber Ajansı\'na (DHA) açıklamalarda bulundu.
Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten İsmail Ertekin, ligdeki güç dengelerinin eşit olduğuna işaret etti. 8 gün içinde 3 maç oynadıklarına işaret eden tecrübeli çalıştırıcı, \"Puan olarak çıkışa geçtiğimiz ortada. Lider takımla oynayacağız. Lider takım da deplasmanda sonuncu sıradaki takıma yenildi. Böyle olunca da güç dengelerinin eşit olduğu ortaya çıkıyor. Biz lider ile deplasmanda oynamamıza rağmen, kazanabileceğimiz bir maç gibi gözüküyor. Oyuncularımız sahada iyi çalışırlarsa maç sonunda gülen taraf biz olabiliriz\" dedi.
Bu tür maçların oldukça öneme sahip olduğunun da altını çizen Ertekin, \"Eğer yukarı oynamak istiyorsak şampiyonluğa gitmek istiyorsak bu tür maçları kazanmamız gerekir. Oyuncularımızı bu hafta içinde metal ve fizik olarak maça hazırlıyoruz. Umarım her şey bizim istediğimiz gibi oluşur” diye konuştu.
Ertekin ayrıca, defans oyuncu Berkaycan’ın sakatlığının devam etiği ve kadroda yer alma durumunun belirsizliğini koruduğunu aktardı.

(FOTOĞRAFLI)

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