 (ÖZEL) ARNAVUTKÖY VE ESENYURT'TA ŞÜPHE UYANDIRAN PATLAMALAR

* Arnavutköy ve Esenyurt\'taki iki ayrı evde yarım saat arayla meydana gelen patlamalar, terör polisini harekete geçirdi.

* Ekipler, tüp ve benzin bidonları bulunan dairelerde saatlerce inceleme çalışması yaptı.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - Çağatay KENARLI - Ali Kerem BENGİ - Hakan KAYA / İstanbul DHA

Arnavutköy ve Esenyurt\'ta iki dairede yarım saat arayla patlama meydana geldi. Patlamalarda birlikte çıkan yangını söndüren itfaiye ekipleri her iki evde benzin bidonları ve tüpe rastladı. Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri dairelerde saatlerce inceleme yapıp delil topladı.

Arnavutköy\'de saat 19.30 sıralarında 4 katlı bir binanın en üst katında patlama oldu. Paniğe neden olan patlamayla birlikte dairede yangın çıktı. Çevre sakinleri durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevleri kontrol altına alıp söndüren itfaiye, evde benzin bidonu ve tüpe rastladı.

ESENYURT\'TA PATLAMA YAŞANDI

Arnavuktöy\'deki olaydan yaklaşık yarım saat sonra Esenyurt\'ta da 4 katlı bir binanın giriş katında da patlama yaşandı. Burada da patlamayla birlikte yangın çıktı. Alevlere müdahele eden itfaiye ekipleri evde tüp ile benzin bidonları buldu.

TERÖR VE BOMBA EKİBİNDEN İNCELEME

Ölen ya da yaralananın olmadığı benzer patlamaların ardından adreslere Terörle Mücadele, Olay Yeri İnceleme ile Bomba İnceleme ve İmha Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Her iki bina da tahliye edildi.

İNCELEME ÇALIŞMASI SAATLERCE SÜRDÜ

Polis, Esenyurt\'taki patlamanın yaşandığı dairenin bulunduğu sokağı inceleme boyunca yaya ve araç trafiğine kapattı. Uzman ekiplerin buradaki inceleme çalışmaları saat 03.30\'a kadar sürdü. İki daireden toplanan deliller incelenmek üzere emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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ARNAVUTKÖY

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-Amatör kamera tarafından kaydedilen amatör kamera kaydı

-Patlamanın yaşadığı daire

-Apartmandan detaylar

-Apartmanın önünde bekleyen polis ekibi

-Patlama sonrası dışarıya savrulan cam kırıkları

-Patlama sonrası dışarıya savrulan giysiler

ESENYURT

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-Olayın meydana geldiği yer

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Polis ekiplerinin çalışması

-Bomba uzmanı polislerin çalışması

-Polis ekiplerinin olay yeri çalışması

-Vatandaş ile röp

-Olay yerinden çıkarılan deliller ve bidonlar

-Genel ve detaylar

28.10.2017 - 05.52 - Haber Kodu : 171028011