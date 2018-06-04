(ÖZEL) Ali Koç son konuşmasını stat balkonundan yaptı

Ali Koç: \'\'Hep beraber yeni bir hikaye yazacağız\'\'

\'\'Hep beraber Fenerbahçe\'yi hak ettiği yere getireceğiz\'\'

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İstanbul,(DHA) -

Fenerbahçe\'de tarihi seçimi kazanan Ali Koç, taraftarların isteğini kırmayarak balkona çıktı ve stat önünde toplanan kalabalığı selamladı.

Fenerbahçe Olağan Seçimli Genel Kurulu\'nda 20 yıllık başkan Aziz Yıldırım\'ı farkla mağlup ederek sarı lacivertli kulübün 37\'nci başkanı seçilen Ali Koç, kendisini görmek isteyen ve stat önüne toplanan taraftarları kırmadı. Genel kurulda 16 bin 92 üyenin oyunu alarak başkanlığa seçilen Ali Koç, sarı lacivertli taraftarların yoğun isteği ve tezahüratları üzerine protokol tribünü balkonundan elindeki megafonla yoğun kalabalığa seslendi. Önemli olanın bundan sonra beraber bir hayale imza atmak olduğunu söyleyen Ali Koç\'un konuşması sık sık yapılan tezahüratlarla kesildi. Kendisini bekleyen kalabalıkla karşılıklı tezahüratlarda bulunan Koç, megafondan sarı diye bağırırken taraftarlar lacivert diye karşılık verdi.

\'\'HEP BERABER YENİ BİR HİKAYE YAZACAĞIZ\'\'

Önemli olanın bundan sonra beraber bir hayale imza atmak olduğunu belirten Ali Koç, \'\'Bu anca sizin inancınız ve desteğiniz ile olur. Bu kadar açık ara farkla kazandık neden kazandık biliyor musunuz? Hep beraber yeni bir hikaye yazacağız. Hep beraber Fenerbahçe\'yi hak ettiği yere getireceğiz her anlamda. Sağ olun var olun\'\' diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ali Koç\'un stat balkonundan görüntüleri

- Ali Koç\'un açıklamaları

- Balkondan Ali Koç\'u dinleyen taraftarlar

- Stat dışından taraftar görüntüleri

- Genel detaylar